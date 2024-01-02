منظمة الصحة العالمية تندد باستهداف الاحتلال الإسرائيلى للهلال الأحمر الفلسطينى فى غزة

(MENAFN
- Youm7) ندّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرّاً ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفًا هذا القصف بأنّه "غير مقبول".
وقال تيدروس في بيان صحفي "أنا أشجب الضربات التي استهدفت اليوم مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، مؤكّدًا أنّ "عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة.. النظام الصحّي في غزّة منهار أساسًا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح".
وقصف طيران الاحتلال الحربي، الثلاثاء، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحيط مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت الجمعية إن قصف الاحتلال استهدف الطابق الثامن من مقرها في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين من النازحين.
وأوضحت الجمعية بأن مقرها ومستشفى الأمل مأوى لنحو 14 ألف نازح لجأوا إليه باعتباره مكانا آمنا، إلا أن عشرات العائلات لاذت بالفرار عقب استهداف المكان خوفا على حياتهم.
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