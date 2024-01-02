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منظمة الصحة العالمية تندد باستهداف الاحتلال الإسرائيلى للهلال الأحمر الفلسطينى فى غزة

1/2/2024 11:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) ندّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرّاً ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفًا هذا القصف بأنّه "غير مقبول".

وقال تيدروس في بيان صحفي "أنا أشجب الضربات التي استهدفت اليوم مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، مؤكّدًا أنّ "عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة.. النظام الصحّي في غزّة منهار أساسًا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح".

وقصف طيران الاحتلال الحربي، الثلاثاء، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحيط مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الجمعية إن قصف الاحتلال استهدف الطابق الثامن من مقرها في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين من النازحين.

وأوضحت الجمعية بأن مقرها ومستشفى الأمل مأوى لنحو 14 ألف نازح لجأوا إليه باعتباره مكانا آمنا، إلا أن عشرات العائلات لاذت بالفرار عقب استهداف المكان خوفا على حياتهم.







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