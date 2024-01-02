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الكويت تدعو مواطنيها الراغبين بممارسة هواية الصيد فى العراق التقيد بالإجراءات

1/2/2024 11:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها الراغبين بممارسة هواية الصيد في أراضي العراق إلى ضرورة التقيد بالإجراءات واللوائح والتعليمات التي تفرضها السلطات العراقية لتنظيم تلك الأنشطة والتي تؤكد على ضرورة تطابق تأشيرة الدخول مع الغرض الفعلي من الزيارة سواء كانت سياحية أم لأغراض الصيد.

وأهابت" الخارجية الكويتية"، في بيان لها، بالراغبين للذهاب إلى العراق بغرض ممارسة هواية الصيد التقيد بالمعايير العراقية الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين وقرارات السلطات الأمنية العراقية بتطبيق شروط سمة الدخول للصيد وتدابير وآليات التنقل وحماية الصيادين وذلك من أجل تفادي تعرضهم للمساءلة القانونية والابتعاد عن المخاطر التي قد يتعرضون لها في هذا الشأن.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح صرح الأسبوع الماضي، أن السلطات المعنية في جمهورية العراق عثرت على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت اللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق.







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