الأمن المغربى يحبط عملية تهريب دولية للمخدرات وضبط طن ونصف من الكوكايين

MENAFN - Youm7) وجهت سلطات الأمن المغربية بمدينة طنجة ضربة موجعة لمافيات الكوكايين بعدما تمكنت عناصرها بميناء طنجة المتوسط، الثلاثاء، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط، وضبط ما مجموعه طن و488 كيلو جراما من مخدر الكوكايين.



وذكر بيان للمديرية العامة للأمن المغربي، أنه تم تنفيذ العملية بتنسيق مع سلطات الأمن الإسبانية، وذلك في إطار علاقات التعاون العملياتي المشترك لمكافحة عمليات التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.





وأضاف البيان أنه تم ضبط هذه الشحنة من مخدر الكوكايين، المكونة من 1277 صفيحة، ضمن حاوية كانت على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم دولة أوروبية، انطلقت من أحد الموانئ بدولة بأمريكا الجنوبية متوجهة صوب وجهتها النهائية بأحد الموانئ التركية.



وأشار البيان إلى أن سلطات الشرطة القضائية المغربية تجري تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنة من مخدر الكوكايين، وكذا تحديد تقاطعاتها وارتباطاتها الإقليمية والدولية.