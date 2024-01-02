الأردن وسلطنة عمان يبحثان تبادل الخبرات فى مجالات البيئة

(MENAFN
- Youm7) بحث الأردن وسلطنة عمان، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال البيئة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير البيئة البيئة الدكتور معاوية الردايدة، السفير العُماني لدى المملكة، الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي.
كما جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال حماية البيئة، الذي تم توقيعه خلال العام الماضي بين الجانبين، مع التركيز على أهمية تبادل الخبرات في مجال المحميات الطبيعية والسياحة البيئية.
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