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الأردن وسلطنة عمان يبحثان تبادل الخبرات فى مجالات البيئة

1/2/2024 11:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) بحث الأردن وسلطنة عمان، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال البيئة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير البيئة البيئة الدكتور معاوية الردايدة، السفير العُماني لدى المملكة، الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي.

كما جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال حماية البيئة، الذي تم توقيعه خلال العام الماضي بين الجانبين، مع التركيز على أهمية تبادل الخبرات في مجال المحميات الطبيعية والسياحة البيئية.







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