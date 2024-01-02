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تعرف على دور لجنة المصنفات بالمجمع المقدس بالكنيسة

1/2/2024 11:29:42 PM
(MENAFN- Youm7) تهتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالجانب المتعلق بالثقافة والوعى للأقباط فى كل مكان، حيث تنتج العديد من الأفلام والمسلسلات والتي تقدم التاريخ الكنسى في شكل درامى جيد من قصص القديسيين والبطاركة والقيادات الكنسية وأبرز العظات الروحية، إلى جانب الثقافة المجتمعية وتطبيق تعاليم الكتاب المقدس في الحياة العامة بشكل مراحلها.



وتعتبر لجنة المصنفات الكنسية إحدى لجان الإيمان والتعليم بالكنيسة، حيث تهتم بالإشراف على كل نواحى التعليم في الكنيسة سواء في المعاهد الدينية أوالتربية الكنسية أو الوعظ أو ما يصدر من كتب ومطبوعات وتسجيلات صوتية أو مرئية.



وقال القمص يوسف تادرس الحومى، أستاذ تاريخ الكنيسة وعلم المخطوطات بالمعاهد اللاهوتية في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن لجنة المصنفات الكنسية تعتبرتابعة للمجمع المقدس وتختص بالأفلام الدينية والدراما والمسلسلات والأفلام وما يتم عرضه على القنوات العامة غير الدينية فالقائمين على هذه الأعمال يحصلواعلى رأى اللجنة فى الأراء التى تخص الكنيسة، فمهمتها ليست رقابية ولكن إشرافية فقط، حيث تختص بالأفلام الدينية وإذا كان فيلم عن موضوع دينى.












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