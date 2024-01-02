8 خطوات لنقل ملكية عداد المياه من شخص لآخر فى الجيزة.. تعرف عليها

تتيح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة على مستوى أحياء ومراكز ومدن المحافظة، العديد من الخدمات لعملائها.

وخلال السطور التالية، نوضح خطوات وإجراءات نقل ملكية الاشتراك وعداد المياه إلى أحد الورثة أو لعميل جديد من خلال تغيير اسم المتعاقد على الاشتراك والعداد.





أولًا: المستندات المطلوبة

- طلب الخدمة من العميل الجديد.

- بطاقة الرقم القومى للعميل الجديد.

- سند الملكية أو الحيازة.

- تنازل رسمى أو توكيل موثق من العميل السابق.

- صورة آخر

فاتورة على الاشتراك.

- آخر قراءة موجودة بالعداد المتنازل عنه محل الاشتراك.

- إعلام وراثة شرعي.

- تنازل رسمى أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.





ثانيًا: الإجراءات

- قيام العميل الجديد باستيفاء نموذج طلب الخدمة.

- توقيع العميل القديم على التنازل أمام موظف خدمة العملاء.

- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

- إجراء المعاينة للتأكد من سلامة العداد وتغييره فى حالة تلفه.

- سداد كامل المديونية المستحقة على الاشتراك أن وجدت.

- توقيع عقد مع العميل الجديد.

- إخطار الإدارات المعنية بالتغيير لتعديل على الفاتورة اسم العميل.

- يتم تنفيذ خدمة نقل عداد المياه من اسم لآخر خلال 7 أيام من تقديم طلب الخدمة.





يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أوضحت عناوين فروع مراكز خدمة العملاء التابعة لها بوسط محافظة الجيزة لتلقى طلبات المواطنين، على النحو التالي:

- ميدان الكيت كات بجوار بنك مصر – الكيت كات.

- شارع شارل ديجول – محطة مياه الجيزة – الجامعة.

- شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الأليزيه – أرض اللواء.

- شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش – جزيرة محمد.

- تقاطع شارع 17 من 31 مدينة التحرير إمبابة – المنيرة الغربية.

- شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات – الرماية.

- شارع منشأة البكارى قرية المنشية – منشأة البكاري.

- البوابة الرابعة خزان المياه – هضبة الأهرام.

- شارع المستشفى أمام السنترال – العمرانية.

- شارع 10 بجوار كنيسة العذرا ومارجرجس – بولاق الدكرور.



