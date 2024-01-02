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وزارة العمل: شهادة قياس مستوى المهارة مميكنة وعلامات مائية لمنع تزويرها

1/2/2024 11:29:42 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة العمل، إن من أهم ما تم تنفيذه خلال عام 2023، هو تغيير شكل شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة من الشكل التقليدي الورقى المكتوب بخط اليد بدون أى علامات تأمينية لتصبح من أول العام 2023 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مُميكن ومطبوع، وذات علامات مائية للحد من أى طرق للتزوير.



وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم طباعة شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مركزيا بديوان عام الوزارة بالإدارة المركزية للتدريب المهني، وتسليمها لمديريات العمل بالمحافظات لتقوم بدورها بتسليمها للمواطن طالب الخدمة، كما ترتب على تطوير المنظومة
إنشاء قواعد بيانات كاملة للعمال الحاصلين على ترخيص مزاولة
الحرفة وربطها بقاعدة بيانات احتياجات سوق العمل.



وكان قد أصدر حسن شحاتة وزير العمل، قرار رقم 111 لسنة 2023 بخضوع عددا من المهن وعددها 435 مهنة لاختبارات قياس مستوى المهارة وفقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له، وجاء ذلك بناءا على دليل التصنيف المهنى المصرى الصادر عن مركز المعلومات واتخاذ القرار لمجلس الوزراء فى عام 2017، وأكد القرار إلغاء كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، وتتنوع تلك المهن الخاضعة لاختبارات مستوى المهارة، بين فنيين، ومزارعين، وعمال، وميكانيكى ولحام، وحداد، وغيرهم.












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