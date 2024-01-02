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وزارة الصحة تكشف نصائح هامة لاستخدام جهاز قياس السكرى.. إنفوجراف

1/2/2024 11:29:42 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من النصائح الهامة لاستخدام جهاز قياس السكرى بشكل آمن والتى تمثلت فى :​
١- يجب شراء الجهاز و الشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.​ ٢- راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.​ ٣- استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.​ ٤-
استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.​ ٥- إدخال الشريط جيدا في الجهاز.​ ٦- شحن الجهاز بانتظام وعدم القياس أثناء انخفاض البطارية. ​ ٧- قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.​ ٨- لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.​ ٩- أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج.


نصائح لاستخدام جهاز قياس السكرى








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