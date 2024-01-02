وزارة الصحة تكشف نصائح هامة لاستخدام جهاز قياس السكرى.. إنفوجراف

(MENAFN
- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من النصائح الهامة لاستخدام جهاز قياس السكرى بشكل آمن والتى تمثلت فى :
١- يجب شراء الجهاز و الشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق. ٢- راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر. ٣- استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم. ٤-
استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك. ٥- إدخال الشريط جيدا في الجهاز. ٦- شحن الجهاز بانتظام وعدم القياس أثناء انخفاض البطارية. ٧- قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات. ٨- لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية. ٩- أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج.
نصائح لاستخدام جهاز قياس السكرى
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