لجنة الدفاع بالبرلمان الألمانى تطالب الحكومة بإرسال صواريخ كروز إلى أوكرانيا

MENAFN - Youm7) طالبت رئيسة لجنة الدفاع فى البرلمان الألمانى مارى أجنيس ستراك زيمرمان، حكومة بلادها بإرسال صواريخ كروز التي تطلق من الجو من طراز "توروس" إلى أوكرانيا.

وقالت زيمرمان - في تعليق لموقع (تي أونلاين) الألماني عقب الهجمات الجوية الروسية المكثفة على أوكرانيا - إن: "كييف تحتاج إلى المزيد من الذخيرة والمزيد من قطع الغيار، ويجب تسليمها صواريخ توروس على الفور".



وعلى حد تعبيرها فإن وعد ألمانيا بدعم أوكرانيا "طالما لزم الأمر" سيكون مجرد عبارة إذا لم تقدم ألمانيا دعماً أكبر كثيراً لأوكرانيا بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.

وشددت زيمرمان على أن "تحالف الطيران" يجب أن يسرع فيما يتعلق بإمدادات طائرات إفـ16 إلى كييف.