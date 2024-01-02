لجنة الدفاع بالبرلمان الألمانى تطالب الحكومة بإرسال صواريخ كروز إلى أوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) طالبت رئيسة لجنة الدفاع فى البرلمان الألمانى مارى أجنيس ستراك زيمرمان، حكومة بلادها بإرسال صواريخ كروز التي تطلق من الجو من طراز "توروس" إلى أوكرانيا.
وقالت زيمرمان - في تعليق لموقع (تي أونلاين) الألماني عقب الهجمات الجوية الروسية المكثفة على أوكرانيا - إن: "كييف تحتاج إلى المزيد من الذخيرة والمزيد من قطع الغيار، ويجب تسليمها صواريخ توروس على الفور".
وعلى حد تعبيرها فإن وعد ألمانيا بدعم أوكرانيا "طالما لزم الأمر" سيكون مجرد عبارة إذا لم تقدم ألمانيا دعماً أكبر كثيراً لأوكرانيا بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين.
وشددت زيمرمان على أن "تحالف الطيران" يجب أن يسرع فيما يتعلق بإمدادات طائرات إفـ16 إلى كييف.
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