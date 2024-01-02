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زيلينسكى: روسيا هاجمتنا بـ300 صاروخ وأكثر من 200 مُسيرة منذ 29 ديسمبر

1/2/2024 11:29:39 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، أن روسيا هاجمت بلاده بحوالي 300 صاروخ وأكثر من 200 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" منذ 29 ديسمبر الماضي.

وأكد زيلينسكي، في كلمة له اليوم نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكراينفورم"، أنه "تم أمس إطلاق ما يقرب من 100 صاروخ من مختلف الأنواع، والتخطيط لمساراتها لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر".

وقال الرئيس الأوكراني إنه "لم تتمكن أي دولة أخرى من صد مثل هذه الهجمات مجتمعة سواء الطائرات بدون طيار أو الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الجو"، على حد قوله.

وقدّم زيلينسكي الشكر لمحاربي القوات الجوية الأوكرانية وجنود مجموعات إطلاق النار المتنقلة والمدافع المضادة للطائرات، مؤكداً فعالية أنظمة الدفاع الجوي في المعارك الجارية.







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