أوكرانيا: مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات جراء قصف روسي على مدينتي كييف وخاركيف

MENAFN - Youm7) قال أوليكسي كوليبا نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 130 شخصاً أخر على الأقل، كما تضررت أكثر من 250 منشأة مدينة في البلاد إثر الهجمات الصاروخية الروسية واسعة النطاق التي وقعت الثلاثاء.



وحسب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لأوليكسي كوليبا، أوردته وكالة الأنباء "يوكراينفورم" اليوم، فقد "تداعيات الهجوم الروسي الصباحي على أوكرانيا قد جرى التعامل معها، فيما يتم تقديم المساعدة اللازمة لجميع الضحايا".





وأوضحت الوكالة الأوكرانية أن السلطات المعنية في أوكرانيا تواصل مساعدة سكان المباني التي تضررت نتيجة القصف الروسي في مدينتي كييف وخاركيف، كما تعمل اللجان المعنية على تسجيل حجم الدمار.

وفي منطقة خاركيف، ألحق الهجوم أضراراً بـ 55 مبنى سكنياً، وتم تحطيم أكثر من 2000 نافذة في الشقق وحوالي 700 نافذة في الأماكن العامة.

وفي منطقة كييف، تضرر 11 مبنى سكنياً و16 منزلاً خاصاً، كما تسببت الضربات الصاروخية في المنطقة في انقطاع الكهرباء عما يقرب من 200 ألف شخص.

وانقطعت الكهرباء كذلك عنما يقرب من 260 ألف مستهلك في كييف بسبب القصف نفسه.



