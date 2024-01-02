الولايات المتحدة وبريطانيا تبحثان الصراع فى فلسطين

MENAFN - Youm7) بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء مع نظيره البريطانى ديفيد كاميرون، الصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك الحاجة إلى تحسين حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

كما ناقش الجانبان أهمية العمل الجماعي المتعدد الأطراف لمعالجة التهديدات التي تواجه المصالح العالمية والتي تشكلها هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على الشحن التجارى فى البحر الأحمر، وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا الجهود المستمرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.