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انخفاض قياسي فى درجات الحرارة فى السويد وفنلندا

1/2/2024 11:29:38 PM
(MENAFN- Youm7) سجلت السويد وفنلندا، الثلاثاء، انخفاضات قياسية في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء الحالي إذ انخفضت الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية تحت الصفر نتيجة موجة البرد السائدة في الدول النوردية.


وانخفضت الحرارة في قرية "نيكالوكتا" بشمال السويد إلى 41.6 درجة تحت الصفر ما تسبب في عرقلة حركة السكك الحديدية في الشمال وإصدار تحذير من من تساقط الثلوج والرياح في وسط وجنوب البلاد، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.


وفي فنلندا المجاورة، سجلت أقل درجة حرارة في بلدة "يليفيسكا" الشمالية الغربية ووصلت إلى 37.8 تحت الصفر، فيما تعرضت العاصمة الفنلندية هلسنكي لموجة باردة وحذر معهد الأرصاد الجوية من طقس شديد البرودة يسود البلاد هذا الأسبوع قد تنخفض فيه درجات الحرارة لأقل من 40 درجة تحت الصفر.


وفي الدنمارك، أغلقت السلطات أحد الجسور الرئيسية أمام حركة المركبات ذات المقطورات الخفيفة بسبب الرياح القوية التي يمكن أن تؤثر على القيادة.







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