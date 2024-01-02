الزمالك يُنهى ترتيبات رحلة الإمارات لخوض المعسكر الخارجى

(MENAFN
- Youm7) أنهت إدارة نادى الزمالك ، كافة الترتيبات المتعلقة بسفر بعثة الفريق الكروي الأول إلى دولة الإمارات الشقيقة، من أجل المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.
كما سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.
وكلفت إدارة نادى الزمالك أحمد حسنى المدير الإداري للفريق بالتواصل مع حازم فتوح وكيل اللاعبين والوسيط في تلك الدورة الودية، من أجل إنهاء كافة الترتيبات اللازمة بسفر البعثة، والتأكد من جاهزية فندق الإقامة لاستقبال البعثة، بالإضافة إلى الإطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باللاعبين والجهاز الفني.
ومن المقرر أن يحيى المطرب عمر كمال حفل افتتاح البطولة يوم 20 يناير، على أن تقام مواجهة الاتفاق السعودى ضد أم صلال القطرى في السادسة والربع مساءً، ومواجهة الوحدة الإماراتي والزمالك في الثامنة والنصف مساءً.
MENAFN02012024000132011024ID1107678955
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.