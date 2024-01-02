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الزمالك يُنهى ترتيبات رحلة الإمارات لخوض المعسكر الخارجى

1/2/2024 11:29:34 PM
(MENAFN- Youm7) أنهت إدارة نادى الزمالك ، كافة الترتيبات المتعلقة بسفر بعثة الفريق الكروي الأول إلى دولة الإمارات الشقيقة، من أجل المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



كما سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.



وكلفت إدارة نادى الزمالك أحمد حسنى المدير الإداري للفريق بالتواصل مع حازم فتوح وكيل اللاعبين والوسيط في تلك الدورة الودية، من أجل إنهاء كافة الترتيبات اللازمة بسفر البعثة، والتأكد من جاهزية فندق الإقامة لاستقبال البعثة، بالإضافة إلى الإطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باللاعبين والجهاز الفني.



ومن المقرر أن يحيى المطرب عمر كمال حفل افتتاح البطولة يوم 20 يناير، على أن تقام مواجهة الاتفاق السعودى ضد أم صلال القطرى في السادسة والربع مساءً، ومواجهة الوحدة الإماراتي والزمالك في الثامنة والنصف مساءً.












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