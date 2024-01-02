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النادى المصرى: نأسف لأحداث مباراة الإسماعيلي ونرفض إثارة الشغب والتعصب

1/2/2024 11:29:34 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر النادي المصري بيانًا رسميًا يعلن من خلاله رفضه التام للأحداث التي شهدتها مباراة المصري والإسماعيلي الأخيرة بالدوري، وذلك على خلفية اشتباكات الجماهير في لقاء الجولة 11، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.



وجاء بيان المصري كالتالي:

يعرب مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي عن أسفه للأحداث المسيئة التي شهدتها مباراة المصري والاسماعيلي.



ويؤكد مجلس المصري على رفضه التام لكل السلوكيات السيئة التي ارتكبتها قلة قليلة من جماهير الناديين خلال اللقاء، والتي لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط بين الناديين العظيمين باعتبارهما قلعتين من القلاع الوطنية للرياضة المصرية على مدار تاريخها الطويل.



ويشدد مجلس إدارة
المصري على أن ما شهده لقاء الأمس من أحداث قام بها بعض الموتورين من جماهير الناديين لم ولن يؤثر على العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين سواء على مستوى مجلس إدارة كلا الناديين أو جماهيرهما الوفية والعظيمة مضرب المثل دوما في التآخي والروح الرياضية.



ويؤكد مجلس
المصري على احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها القضاء تمامًا
وفورًا على كافة السلوكيات المرفوضة التي قد يرتكبها قلة قليلة من جماهير النادي والتي قد تتسبب في الإساءة بأي شكل من الأشكال للقلعة الخضراء وجماهيرها العظيمة وهو الأمر الذي ينتظره النادي المصري أيضًا ليس من إدارة النادي الاسماعيلي فحسب بل من إدارات جميع الأندية المصرية لنبذ العناصر المثيرة للفتنة والشغب من ساحات الرياضة المصرية.
















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