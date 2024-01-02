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الإسباني خوان كارلوس: منتخب اليد يمتلك جيل جيد.. وهدفنا التتويج ببطولة إفريقيا

1/2/2024 11:29:34 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، أن المفاوضات مع الاتحاد المصري لكرة اليد لم تكن صعبة، وكنت أبحث عن مشروع وكذلك الاتحاد كان يبحث عن نفس الأمر وبالتالي الأمور كانت سهلة.



وقال
المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي، نتمنى الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية من خلال حصد كأس الأمم ونتأهل إلى كأس العالم ونقدم مستوى تنافسي مع المنتخبات الأخرى هذه هي الأهداف المرجوة.



وشدد أن منتخبات الدنمارك وإسبانيا وفرنسا والسويد، لابد من التغلب على منتخب أو اثنين من تلك المنتخبات حتى نستمر في مشوارنا بشكل أفضل في كأس العالم وهذا ما نحتاجه الفترة المقبلة إذا حققنا هدفنا ووصلنا للمونديال.



وتابع: اننا نمتلك جيل جيد من اللاعبين يمكنه تحقيق نتائج كبيرة وكأس الأمم الأهم بالنسبة لنا وكذلك الوصول إلى أولمبياد باريس.



وعن الاستعداد لكأس الأمم؟ قال، هدفنا الأساسي حصد اللقب الفوز بالبطولة ومن ثم التأهل إلى أولمبياد باريس سوف نذهب للدنمارك للتدريب وملاقاة فرق عالمية لابد أن نقوم بالتركيز خطوة بخطوة ويوم بيوم في البطولة.. يجب التركيز ومسؤوليتي حجب الضغط الجماهيري عن اللاعبين.



واستطرد: نختار 18 لاعبا فقط في القائمة المشاركة في كأس الأمم، ولكن يمكن إدخال 5 لاعبين أخرين خلال البطولة ومنفتحون على ضم لاعبين أخرين في القائمة.



وأكد أن القائمة التي اخترتها للسفر معي إلى الدنمارك بشكل مبدئي هي نفس قائمة كأس الأمم2024.



وعن حسن قداح وإمكانية لحاقه بكأس الأمم لكرة اليد؟ قال ،
الأمر لا يعتمد على جانب فني ولكن الرأي النهائي رأي طبي إذا لم يكتمل تعافي اللاعب لا أستطيع ضمه للقائمة.



وتابع:
اخترت حارسين فقط لأننا نعاني من إصابات كثيرة ونحتاج لاعبين بدلاء أكثر وليس حراس.



وواصل حديثه: أود أن يكون لدي 10 أو 15 لاعبا محترفا في قائمة منتخب مصر، ولكن المباراة الأكثر تنافسية في كرة اليد المصرية تكون بين الأهلي والزمالك ومن الأفضل وجود فرصة أكبر لاحتراف اللاعبين في دوريات قوية.



وعن لقاء أحمد الأحمر؟، قال المدير الفني، أتحدث معه دائما أحمد الأحمر أسطورة عندما تتحدث عن كرة اليد المصرية، دائما ما تسمع اسم الأحمر وحرصت على تواجده في القائمة لنحتفظ به كبديل اضطراري ومواقف تحتاج إلى خبرته.



وعن أحمد الأحمر ميسي كرة اليد؟ علق قائلا: نعم هو حقق العديد من البطولات مع المنتخب ويقدم أداء مذهلا في عمر 40 عاما ولا شك أن الأحمر في وقته كان هو الأفضل.



وعن الدوري المصري لكرة اليد؟ قال: أتمنى أن يكون هناك المزيد من الفرق التي تنافس الأهلي والزمالك وأن يكون الدوري أكثر تنافسية.



وواصل ، تغيير نظام الدوري للبلاي أوف؟ من الجيد أن يكون لدينا منافسة نشاهدها من ثلاث مباريات وهذا جيد للجمهور.



وأردف، احب أقول للجمهور يجب دعم اللاعبين في الوقت الصعب والسهل وعدم الضغط على اللاعبين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو ما شابه ذلك لتقديم أفضل أداء وأطلب من الجمهور أن يملئ مقاعد صالة ستاد القاهرة لدعمنا في البطولة.
















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