منتخب اليد يتوجه إلى الدنمارك للمشاركة فى الدورى الذهبى استعدادا لأمم أفريقيا

(MENAFN
- Youm7) يتوجه
منتخب مصر لكرة اليد
اليوم
الأربعاء إلى الدنمارك للمشاركة فى الدورى الذهبى المحدد له الفترة من 3 و حتى 8 يناير الجارى ، فى إطار الإستعداد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 17 و حتى 27 يناير الجارى .
ويبدأ منتخب اليد مواجهات فى بطولة الدورى الذهبى بمواجهة هولندا فى تمام السابعة إلى ربع بتوقيت القاهرة الخميس ، قبل مواجهة الدنمارك الخامسة مساء السبت القادم و أخيرا النرويج الأحد 2:30 عصرا .
واستقر المدير الفني الإسباني باستور، على ضم على 18 لاعبا، هم: كريم هنداوي ومحمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع ويحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد.
وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.
وحال فوز مصر وتونس في الدور ربع النهائي سيلعب المنتخبين في نصف النهائي.
مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024
المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا
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