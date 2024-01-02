(حماس) تعلن مقتل القيادي العاروري ورئيس الوزراء الفلسطيني يدين عملية الاغتيال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 1 (كونا) -- أكدت حركة (حماس) الفلسطينية اليوم الثلاثاء مقتل القيادي في الحركة صالح العاروري في عملية اغتيال نفذها الكيان الاسرائيلي المحتل بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأشار تلفزيون (الأقصى) التابع للحركة في بيان الى "استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الشيخ المجاهد القائد صالح العاروري في غارة صهيونية غادرة في بيروت" لافتا الى مقتل "اثنين من قادة القسام في بيروت" معه.
من جهته قال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان "إن عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة".
من جهته دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اغتيال العاروري "واستشهاد اثنين من مرافقيه ايضا".
ووصف اشتية في بيان عملية الاغتيال "بالجريمة التي تحمل هوية مرتكبيها" محذرا من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على تلك الجريمة.
وقال اشتية "باستشهاد صالح العاروري الذي أمضى سنوات في المعتقلات الإسرائيلية فإن الشعب الفلسطيني يفقد واحدا من رجالاته الوحدويين الذين لطالما دعوا إلى رص الصفوف وتمتين الوحدة الوطنية والحرص عليها في مواجهة الاحتلال وجرائمه ضد أبناء شعبنا".
بدورها قالت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة (رام الله والبيرة) انها تحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن عملية الاغتيال مؤكدة في بيان انها "لن تستطيع ان تكسر ارادة شعبنا او ثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع لنيل حريته واستقلاله وهي ستذكي لهيب الثورة والكفاح المعمد بدماء الشهداء".
واعلنت ان يوم غد الاربعاء هو يوم اضراب شامل ويوم للمسيرات الشعبية المنددة بهذا الاغتيال وللتأكيد على السير على طريق الشهداء حتى النصر والحرية كما اعلن الاضراب يوم غد في مختلف مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها.
وعقب اعلان حركة (حماس) اغتيال العاروري خرجت مسيرات شعبية عفوية في مختلف مناطق الضفة الغربية جالت شوارعها وندد المشاركون فيها بجرائم الاحتلال الاسرائيلي مطالبين باستمرار المقاومة.
كما انطلقت مسيرة حاشدة في بلدة (عارورة) القريبة من (رام الله) مسقط رأس العاروري.
يذكر ان العاروري هو احد مؤسسي كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) وامضى 18 عاما في سجون الاحتلال الاسرائيلي وافرج عنه عام 2010 حيث قررت محكمة الاحتلال إبعاده الى خارج فلسطين. (النهاية)
ن ق / ر ج
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