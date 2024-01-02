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(حماس) تعلن مقتل القيادي العاروري ورئيس الوزراء الفلسطيني يدين عملية الاغتيال

1/2/2024 11:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 1 (كونا) -- أكدت حركة (حماس) الفلسطينية اليوم الثلاثاء مقتل القيادي في الحركة صالح العاروري في عملية اغتيال نفذها الكيان الاسرائيلي المحتل بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأشار تلفزيون (الأقصى) التابع للحركة في بيان الى "استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الشيخ المجاهد القائد صالح العاروري في غارة صهيونية غادرة في بيروت" لافتا الى مقتل "اثنين من قادة القسام في بيروت" معه.
من جهته قال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان "إن عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة".
من جهته دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اغتيال العاروري "واستشهاد اثنين من مرافقيه ايضا".
ووصف اشتية في بيان عملية الاغتيال "بالجريمة التي تحمل هوية مرتكبيها" محذرا من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على تلك الجريمة.
وقال اشتية "باستشهاد صالح العاروري الذي أمضى سنوات في المعتقلات الإسرائيلية فإن الشعب الفلسطيني يفقد واحدا من رجالاته الوحدويين الذين لطالما دعوا إلى رص الصفوف وتمتين الوحدة الوطنية والحرص عليها في مواجهة الاحتلال وجرائمه ضد أبناء شعبنا".
بدورها قالت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة (رام الله والبيرة) انها تحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن عملية الاغتيال مؤكدة في بيان انها "لن تستطيع ان تكسر ارادة شعبنا او ثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع لنيل حريته واستقلاله وهي ستذكي لهيب الثورة والكفاح المعمد بدماء الشهداء".
واعلنت ان يوم غد الاربعاء هو يوم اضراب شامل ويوم للمسيرات الشعبية المنددة بهذا الاغتيال وللتأكيد على السير على طريق الشهداء حتى النصر والحرية كما اعلن الاضراب يوم غد في مختلف مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها.
وعقب اعلان حركة (حماس) اغتيال العاروري خرجت مسيرات شعبية عفوية في مختلف مناطق الضفة الغربية جالت شوارعها وندد المشاركون فيها بجرائم الاحتلال الاسرائيلي مطالبين باستمرار المقاومة.
كما انطلقت مسيرة حاشدة في بلدة (عارورة) القريبة من (رام الله) مسقط رأس العاروري.
يذكر ان العاروري هو احد مؤسسي كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) وامضى 18 عاما في سجون الاحتلال الاسرائيلي وافرج عنه عام 2010 حيث قررت محكمة الاحتلال إبعاده الى خارج فلسطين. (النهاية)

ن ق / ر ج



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