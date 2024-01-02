إيران تدين اغتيال القيادي بحركة (حماس) صالح العاروري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 2 – 1 (كونا) -- دانت إيران اليوم الثلاثاء قيام الكيان الاسرائيلي المحتل باغتيال القيادي بحركة (حماس) الفلسطينية صالح العاروري في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت محملة تل أبيب مسؤولية تداعيات هذا الاغتيال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن "هذا العمل هو نتيجة العجز والهزيمة الكبيرة التي تكبدها الكيان الصهيوني أمام الشعب الفلسطيني المقاوم".
وأضاف كنعاني أن "الكيان الصهيوني أثبت مرة أخرى أنه قائم على الاغتيال والجريمة" محملا "الكيان الصهيوني مسؤولية تداعيات هذه المغامرة الجديدة".
وذكر المتحدث في الوقت نفسه "بمسؤولية" المنظمات الدولية خاصة مجلس الأمن الدولي للرد "الفوري والمؤثر إزاء هذا العمل الإرهابي".
وكان مكتب حركة (حماس) في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت قد تعرض للاستهداف بواسطة مسيرو معادية تابعة للكيان الاسرائيلي المحتل ما أدى إلى مقتل العاروري وآخرين وإصابة عدد من الأشخاص. (النهاية)
م و / ر ج
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