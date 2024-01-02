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إيران تدين اغتيال القيادي بحركة (حماس) صالح العاروري

1/2/2024 11:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 2 – 1 (كونا) -- دانت إيران اليوم الثلاثاء قيام الكيان الاسرائيلي المحتل باغتيال القيادي بحركة (حماس) الفلسطينية صالح العاروري في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت محملة تل أبيب مسؤولية تداعيات هذا الاغتيال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن "هذا العمل هو نتيجة العجز والهزيمة الكبيرة التي تكبدها الكيان الصهيوني أمام الشعب الفلسطيني المقاوم".
وأضاف كنعاني أن "الكيان الصهيوني أثبت مرة أخرى أنه قائم على الاغتيال والجريمة" محملا "الكيان الصهيوني مسؤولية تداعيات هذه المغامرة الجديدة".
وذكر المتحدث في الوقت نفسه "بمسؤولية" المنظمات الدولية خاصة مجلس الأمن الدولي للرد "الفوري والمؤثر إزاء هذا العمل الإرهابي".
وكان مكتب حركة (حماس) في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت قد تعرض للاستهداف بواسطة مسيرو معادية تابعة للكيان الاسرائيلي المحتل ما أدى إلى مقتل العاروري وآخرين وإصابة عدد من الأشخاص. (النهاية)

م و / ر ج



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