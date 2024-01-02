(حماس) تعلن هويات شهداء عملية الاغتيال في بيروت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 1 (كونا) -- أعلنت حركة (حماس) اليوم الثلاثاء هويات قيادييها وعناصرها الذين استشهدوا في القصف الاسرائيلي الذي استهدف مكتبا للحركة في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت حماس في بيان صحفي ان قصف الاحتلال أدى مساء اليوم الثلاثاء الى استشهاد كل من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وقائدها في الضفة الغربية صالح العاروري والقائدين في كتائب (القسام) الجناح المسلح للحركة سمير فندي وعزام الاقرع.
وأضافت ان العملية أدت كذلك الى استشهاد عدد من كوادر وأبناء الحركة وهم محمود شاهين ومحمد بشاشة ومحمد الريس وأحمد حمود.
وأشارت الى ان "ما جرى هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا".
وحملت الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن الاغتيال مشددة على انه "لن يفلح في كسر ارادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة". (النهاية)
ن ق
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