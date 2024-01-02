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(حماس) تعلن هويات شهداء عملية الاغتيال في بيروت

1/2/2024 11:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 2 - 1 (كونا) -- أعلنت حركة (حماس) اليوم الثلاثاء هويات قيادييها وعناصرها الذين استشهدوا في القصف الاسرائيلي الذي استهدف مكتبا للحركة في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت حماس في بيان صحفي ان قصف الاحتلال أدى مساء اليوم الثلاثاء الى استشهاد كل من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وقائدها في الضفة الغربية صالح العاروري والقائدين في كتائب (القسام) الجناح المسلح للحركة سمير فندي وعزام الاقرع.
وأضافت ان العملية أدت كذلك الى استشهاد عدد من كوادر وأبناء الحركة وهم محمود شاهين ومحمد بشاشة ومحمد الريس وأحمد حمود.
وأشارت الى ان "ما جرى هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا".
وحملت الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن الاغتيال مشددة على انه "لن يفلح في كسر ارادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة". (النهاية)

ن ق




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