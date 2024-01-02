المغرب يعلن احباط تهريب نحو طن ونصف من مخدر الكوكايين بالتنسيق مع الامن الاسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 2 - 1 (كونا) -- اعلن الامن المغربي اليوم الثلاثاء عن احباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة المتوسط وحجز ما مقدراه طن و488 كيلوغراما من مادة الكوكايين المخدرة.
وذكرت المديرية العامة للامن الوطني المغربي في بيان نقلته وكالة الانباء المغربية انه تم تنفيذ هذه العملية بالتنسيق مع المصالح الامنية الاسبانية في اطار التعاون المشترك لمكافحة عمليات التهريب الدولي للمخدرات.
واوضح البيان انه تم ضبط هذه الكمية من الكوكايين داخل حاوية كانت على متن باخرة للنقل البحري ترفع علم دولة اوروبية انطلقت من أحد الموانئ لدولة في أمريكا الجنوبية متوجهة الى احد الموانئ التركية.
واضاف ان الجهات القضائية المختصة باشرت البحث والتحري للكشف عن الاشخاص المرتبطين بالشبكة الاجرامية التي تقف وراء هذه العملية النوعية وتحديد انتماءاتها وتقاطعاتها الاقليمية والدولية. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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