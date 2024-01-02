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المغرب يعلن احباط تهريب نحو طن ونصف من مخدر الكوكايين بالتنسيق مع الامن الاسباني

1/2/2024 11:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 2 - 1 (كونا) -- اعلن الامن المغربي اليوم الثلاثاء عن احباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة المتوسط وحجز ما مقدراه طن و488 كيلوغراما من مادة الكوكايين المخدرة.
وذكرت المديرية العامة للامن الوطني المغربي في بيان نقلته وكالة الانباء المغربية انه تم تنفيذ هذه العملية بالتنسيق مع المصالح الامنية الاسبانية في اطار التعاون المشترك لمكافحة عمليات التهريب الدولي للمخدرات.
واوضح البيان انه تم ضبط هذه الكمية من الكوكايين داخل حاوية كانت على متن باخرة للنقل البحري ترفع علم دولة اوروبية انطلقت من أحد الموانئ لدولة في أمريكا الجنوبية متوجهة الى احد الموانئ التركية.
واضاف ان الجهات القضائية المختصة باشرت البحث والتحري للكشف عن الاشخاص المرتبطين بالشبكة الاجرامية التي تقف وراء هذه العملية النوعية وتحديد انتماءاتها وتقاطعاتها الاقليمية والدولية. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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