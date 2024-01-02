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الجزائر تبدأ عضويتها في مجلس الأمن بالدعوة لوقف الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

1/2/2024 11:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 1 (كونا) -- طالبت الجزائر اليوم الثلاثاء بضرورة وضع حد للابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في كمة ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جمعة بمناسبة بداية عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين.
وأبرز بن جمعة "أولويات عهدة الجزائر والتزاماتها لصالح السلم والأمن في العالم" مؤكداأن "بلاده ستعمل على نصرة القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية كما سترافع لصالح إعلاء صوت إفريقيا في هذا الجهاز المركزي للأمم المتحدة".
وطالب "بضرورة الإسراع في وضع حد للابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا سيما الأطفال والنساء" كما عبر عن أسفه "لبقاء مجلس الأمن مكتوف الأيدي وعاجزا تماما عن وقف هذه المجازر البشعة".
وقال "من غير المنطقي وغير المقبول لا سياسيا ولا أخلاقيا أن يظل مجلس الأمن عاجزا أمام نصرة الشعب الفلسطيني رغم كونه الهيئة المسؤولة أساسا عن حفظ السلم والأمن الدوليين".
وجدد بن جمعة باسم الوفد الجزائري في مجلس الأمن "مطلب الوقف الفوري لإطلاق النار والانخراط في مسار تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية تقوم على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفي 6 يونيو 2023 تم انتخاب الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن بعدما صوتت لصالحها 184 دولة من أصل 193 وذلك للعامين 2024 و2025 إلى جانب كل من سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا. (النهاية)

م ر / ر ج



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