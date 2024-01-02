الجزائر تبدأ عضويتها في مجلس الأمن بالدعوة لوقف الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 1 (كونا) -- طالبت الجزائر اليوم الثلاثاء بضرورة وضع حد للابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في كمة ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جمعة بمناسبة بداية عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين.
وأبرز بن جمعة "أولويات عهدة الجزائر والتزاماتها لصالح السلم والأمن في العالم" مؤكداأن "بلاده ستعمل على نصرة القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية كما سترافع لصالح إعلاء صوت إفريقيا في هذا الجهاز المركزي للأمم المتحدة".
وطالب "بضرورة الإسراع في وضع حد للابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا سيما الأطفال والنساء" كما عبر عن أسفه "لبقاء مجلس الأمن مكتوف الأيدي وعاجزا تماما عن وقف هذه المجازر البشعة".
وقال "من غير المنطقي وغير المقبول لا سياسيا ولا أخلاقيا أن يظل مجلس الأمن عاجزا أمام نصرة الشعب الفلسطيني رغم كونه الهيئة المسؤولة أساسا عن حفظ السلم والأمن الدوليين".
وجدد بن جمعة باسم الوفد الجزائري في مجلس الأمن "مطلب الوقف الفوري لإطلاق النار والانخراط في مسار تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية تقوم على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفي 6 يونيو 2023 تم انتخاب الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن بعدما صوتت لصالحها 184 دولة من أصل 193 وذلك للعامين 2024 و2025 إلى جانب كل من سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا. (النهاية)
م ر / ر ج
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