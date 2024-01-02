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لبنان: حصيلة الضربة الجوية للاحتلال على مقر (حماس) في بيروت 7 قتلى

1/2/2024 11:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 1 (كونا) -- ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الثلاثاء ان الضربة الجوية التي نفذها الكيان الاسرائيلي المحتل بثلاثة صواريخ من مسيرة واستهدفت مقرا لحركة (حماس) في الضاحية الجنوبية لبيروت أوقعت 7 قتلى و11 جريحا.
واشارت الوكالة الوطنية الى ان المسيرة التابعة للاحتلال استهدفت بثلاثة صواريخ "شقة كان يعقد فيها اجتماع ويتواجد فيها القيادي في (حماس) صالح العاروري مع مرافقيه" وان المسيرة استهدفت ايضا إحدى السيارات هناك. (النهاية)

أ ي ب / ر ج



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