لبنان: حصيلة الضربة الجوية للاحتلال على مقر (حماس) في بيروت 7 قتلى

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 1 (كونا) -- ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الثلاثاء ان الضربة الجوية التي نفذها الكيان الاسرائيلي المحتل بثلاثة صواريخ من مسيرة واستهدفت مقرا لحركة (حماس) في الضاحية الجنوبية لبيروت أوقعت 7 قتلى و11 جريحا.
واشارت الوكالة الوطنية الى ان المسيرة التابعة للاحتلال استهدفت بثلاثة صواريخ "شقة كان يعقد فيها اجتماع ويتواجد فيها القيادي في (حماس) صالح العاروري مع مرافقيه" وان المسيرة استهدفت ايضا إحدى السيارات هناك. (النهاية)
أ ي ب / ر ج
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