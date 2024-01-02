واشنطن ترفض مطالبة وزيرين إسرائيليين بتوطين الفلسطينيين خارج غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 1 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن رفضها لتصريحات أدلى بها مسؤولان إسرائيليان وطالبا فيها بتوطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة واعتبرت أنها "تحريضية وغير مسؤولة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "ترفض الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين (وزير المالية) بتسلئيل سموتريش و(وزير الأمن القومي) إيتامار بن غفير الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".
وأضاف ميلر "قيل لنا مرارا وتكرارا من قبل حكومة إسرائيل بما في ذلك رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) أن مثل هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية" مشددا على وجوب "أن تتوقف (التصريحات المماثلة) على الفور".
وأكد "أننا كنا واضحين وثابتين بشكل لا لبس فيه في (القول) إن غزة أرض فلسطينية وستظل أرضا فلسطينية مع عدم سيطرة (حركة) حماس على مستقبلها وعدم وجود جماعات إرهابية قادرة على تهديد إسرائيل".
وأضاف "هذا هو المستقبل الذي نسعى إليه لمصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة المحيطة والعالم". (النهاية)
ر س ر / ر ج
MENAFN02012024000071011013ID1107678944
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.