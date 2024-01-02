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واشنطن ترفض مطالبة وزيرين إسرائيليين بتوطين الفلسطينيين خارج غزة

1/2/2024 11:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 1 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن رفضها لتصريحات أدلى بها مسؤولان إسرائيليان وطالبا فيها بتوطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة واعتبرت أنها "تحريضية وغير مسؤولة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "ترفض الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين (وزير المالية) بتسلئيل سموتريش و(وزير الأمن القومي) إيتامار بن غفير الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".
وأضاف ميلر "قيل لنا مرارا وتكرارا من قبل حكومة إسرائيل بما في ذلك رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) أن مثل هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية" مشددا على وجوب "أن تتوقف (التصريحات المماثلة) على الفور".
وأكد "أننا كنا واضحين وثابتين بشكل لا لبس فيه في (القول) إن غزة أرض فلسطينية وستظل أرضا فلسطينية مع عدم سيطرة (حركة) حماس على مستقبلها وعدم وجود جماعات إرهابية قادرة على تهديد إسرائيل".
وأضاف "هذا هو المستقبل الذي نسعى إليه لمصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة المحيطة والعالم". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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