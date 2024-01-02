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ايطاليا: السلام في الشرق الأوسط ومواصلة دعم أوكرانيا من أولويات رئاسة مجموعة السبع

1/2/2024 11:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 2 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء أن العمل على إحلال السلام في الشرق الأوسط ومواصلة دعم أوكرانيا يعتبران من الأولويات على أجندة رئاسة بلاده لمجموعة الدول الصناعية السبع (جي7) خلال عام 2024.
وقال تاياني في تصريح بمناسبة تولي ايطاليا رئاسة المجموعة منذ الأول من يناير ان المجموعة هي "المحفل الذي اضطلع في السنوات الأخيرة بدور متزايد الأهمية في حماية النظام الدولي القائم على القواعد والقيم الديمقراطية وفي مواجهة تحديات عصرنا".
وأضاف "ان من بين أولويات الرئاسة الإيطالية سيكون أولا وقبل كل شيء احترام النظام الدولي الذي اهتز بعمق بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط وهما قضيتان ستبقي إيطاليا بشأنهما انتباه شركائها والمجتمع الدولي عاليا".
وأوضح أن رئاسة بلاده للمجموعة الدولية "سيكون لها امتداد طبيعي في حوض المتوسط حيث نتحمل مسؤولية الترويج للحلول التي تدعم السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها بدءا من الصراع الدائر حاليا في الشرق الأوسط".
كما أكد "اننا سوف نواصل أيضا دعم أوكرانيا بقوة بما في ذلك على جبهة إعادة الإعمار".
وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية الايطالية في بيان أن تاياني أجرى الليلة اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اطار اتصالاته التي استهلها بنظرائه وزراء دول مجموعة (جي7) بمناسبة تولي بلاده رئاستها.
وذكر البيان أن تاياني وفي تأكيده على الأهمية الأساسية التي توليها إيطاليا للعلاقة مع الولايات المتحدة استعرض مع الوزير بلينكن أولويات الرئاسة الإيطالية للمجموعة مشددا على أن حرية الملاحة في البحر الأحمر تمثل أولوية مطلقة بالنسبة لإيطاليا. (النهاية)

م ن / ر ج



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