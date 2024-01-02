ايطاليا: السلام في الشرق الأوسط ومواصلة دعم أوكرانيا من أولويات رئاسة مجموعة السبع

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 2 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء أن العمل على إحلال السلام في الشرق الأوسط ومواصلة دعم أوكرانيا يعتبران من الأولويات على أجندة رئاسة بلاده لمجموعة الدول الصناعية السبع (جي7) خلال عام 2024.
وقال تاياني في تصريح بمناسبة تولي ايطاليا رئاسة المجموعة منذ الأول من يناير ان المجموعة هي "المحفل الذي اضطلع في السنوات الأخيرة بدور متزايد الأهمية في حماية النظام الدولي القائم على القواعد والقيم الديمقراطية وفي مواجهة تحديات عصرنا".
وأضاف "ان من بين أولويات الرئاسة الإيطالية سيكون أولا وقبل كل شيء احترام النظام الدولي الذي اهتز بعمق بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط وهما قضيتان ستبقي إيطاليا بشأنهما انتباه شركائها والمجتمع الدولي عاليا".
وأوضح أن رئاسة بلاده للمجموعة الدولية "سيكون لها امتداد طبيعي في حوض المتوسط حيث نتحمل مسؤولية الترويج للحلول التي تدعم السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها بدءا من الصراع الدائر حاليا في الشرق الأوسط".
كما أكد "اننا سوف نواصل أيضا دعم أوكرانيا بقوة بما في ذلك على جبهة إعادة الإعمار".
وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية الايطالية في بيان أن تاياني أجرى الليلة اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اطار اتصالاته التي استهلها بنظرائه وزراء دول مجموعة (جي7) بمناسبة تولي بلاده رئاستها.
وذكر البيان أن تاياني وفي تأكيده على الأهمية الأساسية التي توليها إيطاليا للعلاقة مع الولايات المتحدة استعرض مع الوزير بلينكن أولويات الرئاسة الإيطالية للمجموعة مشددا على أن حرية الملاحة في البحر الأحمر تمثل أولوية مطلقة بالنسبة لإيطاليا. (النهاية)
م ن / ر ج
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