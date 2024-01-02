النيجر: إطلاق مشاورات الحوار الوطني الشامل لتحديد مدة الفترة الانتقالية في البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 1 (كونا) -- أعلن رئيس الحكومة الانتقالية في النيجر علي محمد الأمين زين اليوم الثلاثاء عن إطلاق المشاورات الخاصة بتنظيم الحوار الوطني الشامل الذي سيسمح بتحديد مدة الفترة الانتقالية في البلاد.
وقال زين في خطاب بمناسبة إطلاق المشاورات الإقليمية من مدينة (أغاديس) شمالي البلاد والتي ستمتد إلى مناطق أخرى أنها "بمثابة محطة أولية لتحضير الحوار الوطني الشامل الذي يعتبر خطوة حاسمة تهدف إلى معالجة مختلف القضايا بما في ذلك تحديد مدة الفترة الانتقالية التي بدأها المجلس العسكري في أواخر يوليو الماضي".
وأعرب عن "الحاجة الملحة لهذا الحوار الوطني الذي سيلعب دورا محوريا في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد ومعالجة التحديات المعقدة" مشددا في نفس الوقت على "ضرورة أن تكون هذه المناقشات الإقليمية التي ستجرى في ثماني مناطق من البلاد توافقية وشاملة".
وكشفت وسائل الإعلام المحلية عن أن الحفل الذي أقيم في (أغاديس) شهد حضور مسؤولين من المجلس العسكري الانتقالي وأعضاء في الحكومة والزعماء التقليديين والدينيين.
واضافت وسائل الاعلام أن "المشاورات تمحورت أساسا حول مقترحات تتعلق بأربعة مجالات رئيسية من المقرر مناقشتها في الحوار الوطني المقبل بما في ذلك مدة الفترة الانتقالية والمبادئ الأساسية ومحاور الأولوية التي تواجه هذه الفترة".
كما تناولت المناقشات "القضايا الملحة مثل تورط الشركات الأجنبية بما في ذلك الشركة الفرنسية العملاقة على غرار (أورانو) في استغلال اليورانيوم ووجود قاعدة عسكرية أمريكية والتحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية".
يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) كانت قد اشترطت على المجلس العسكري الحاكم في النيجر تحديد فترة انتقالية قصيرة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وأعلنت الرئاسة النيجرية في 26 يوليو الماضي أن عناصر من الحرس الرئاسي قاموا باحتجاز الرئيس محمد بازوم برفقة عائلته داخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبدالرحمن تشياني عزل الرئيس وترؤس المجلس العسكري الانتقالي. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN02012024000071011013ID1107678942
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