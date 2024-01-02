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النيجر: إطلاق مشاورات الحوار الوطني الشامل لتحديد مدة الفترة الانتقالية في البلاد

1/2/2024 11:29:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 1 (كونا) -- أعلن رئيس الحكومة الانتقالية في النيجر علي محمد الأمين زين اليوم الثلاثاء عن إطلاق المشاورات الخاصة بتنظيم الحوار الوطني الشامل الذي سيسمح بتحديد مدة الفترة الانتقالية في البلاد.
وقال زين في خطاب بمناسبة إطلاق المشاورات الإقليمية من مدينة (أغاديس) شمالي البلاد والتي ستمتد إلى مناطق أخرى أنها "بمثابة محطة أولية لتحضير الحوار الوطني الشامل الذي يعتبر خطوة حاسمة تهدف إلى معالجة مختلف القضايا بما في ذلك تحديد مدة الفترة الانتقالية التي بدأها المجلس العسكري في أواخر يوليو الماضي".
وأعرب عن "الحاجة الملحة لهذا الحوار الوطني الذي سيلعب دورا محوريا في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد ومعالجة التحديات المعقدة" مشددا في نفس الوقت على "ضرورة أن تكون هذه المناقشات الإقليمية التي ستجرى في ثماني مناطق من البلاد توافقية وشاملة".
وكشفت وسائل الإعلام المحلية عن أن الحفل الذي أقيم في (أغاديس) شهد حضور مسؤولين من المجلس العسكري الانتقالي وأعضاء في الحكومة والزعماء التقليديين والدينيين.
واضافت وسائل الاعلام أن "المشاورات تمحورت أساسا حول مقترحات تتعلق بأربعة مجالات رئيسية من المقرر مناقشتها في الحوار الوطني المقبل بما في ذلك مدة الفترة الانتقالية والمبادئ الأساسية ومحاور الأولوية التي تواجه هذه الفترة".
كما تناولت المناقشات "القضايا الملحة مثل تورط الشركات الأجنبية بما في ذلك الشركة الفرنسية العملاقة على غرار (أورانو) في استغلال اليورانيوم ووجود قاعدة عسكرية أمريكية والتحديات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية".
يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) كانت قد اشترطت على المجلس العسكري الحاكم في النيجر تحديد فترة انتقالية قصيرة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وأعلنت الرئاسة النيجرية في 26 يوليو الماضي أن عناصر من الحرس الرئاسي قاموا باحتجاز الرئيس محمد بازوم برفقة عائلته داخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبدالرحمن تشياني عزل الرئيس وترؤس المجلس العسكري الانتقالي. (النهاية)

م ر / ر ج



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