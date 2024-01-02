موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تقول ان طائرة مسيرة معادية تابعة للكيان الإسرائيلي المحتل استهدفت مكتبا لحركة (حماس) في منطقة (المشرفية) في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وتقول لاحقا ان الهجوم أوقع 7 قتلى و11 جريحا.
رام الله - حركة (حماس) الفلسطينية تؤكد مقتل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وقائدها في الضفة الغربية صالح العاروري في عملية اغتيال نفذها الكيان الاسرائيلي المحتل بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
رام الله - حركة (حماس) تعلن أنه إضافة الى العاروري فقد اسفر الهجوم في بيورت عن استشهاد القائدين في كتائب (القسام) سمير فندي وعزام الاقرع وعدد من كوادر وأبناء الحركة وهم محمود شاهين ومحمد بشاشة ومحمد الريس وأحمد حمود.
طوكيو - السلطات اليابانية تعلن مقتل 48 شخصا على الأقل إثر الزلزال الذي ضرب محافظة (إيشيكاوا) وسط اليابان بقوة 6ر7 درجة على مقياس ريختر أمس الاثنين وتقول ان فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى المناطق التي شهدت تدمير مبان وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.
اسطنبول - وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا يعلن القبض على 33 شخصا متهمين بالتجسس لمصلحة استخبارات الاحتلال الإسرائيلي وذلك في عملية أمنية متزامنة شملت 8 ولايات من بينها اسطنبول.
اربيل - المديرية العامة لمكافحة الارهاب بإقليم كردستان العراق تعلن اسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف قاعدة للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بمطار اربيل شمال العراق.
القاهرة - الرئيس الصومالي حسن محمود يندد باتفاق وقعته إثيوبيا مع الجزء الشمالي من الصومال يتيح لها استخدام منفذ بحري صومالي ويصف الاتفاق ب"غير المشروع" والحكومة الصومالية تعتبر ان الاتفاقية تهدد حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة.
الرباط - الامن المغربي يعلن عن احباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة المتوسط وحجز ما مقدراه طن و488 كيلوغراما من مادة الكوكايين المخدرة. (النهاية) ر ج
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