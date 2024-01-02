موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تقول ان طائرة مسيرة معادية تابعة للكيان الإسرائيلي المحتل استهدفت مكتبا لحركة (حماس) في منطقة (المشرفية) في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وتقول لاحقا ان الهجوم أوقع 7 قتلى و11 جريحا.

رام الله - حركة (حماس) الفلسطينية تؤكد مقتل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وقائدها في الضفة الغربية صالح العاروري في عملية اغتيال نفذها الكيان الاسرائيلي المحتل بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

رام الله - حركة (حماس) تعلن أنه إضافة الى العاروري فقد اسفر الهجوم في بيورت عن استشهاد القائدين في كتائب (القسام) سمير فندي وعزام الاقرع وعدد من كوادر وأبناء الحركة وهم محمود شاهين ومحمد بشاشة ومحمد الريس وأحمد حمود.

طوكيو - السلطات اليابانية تعلن مقتل 48 شخصا على الأقل إثر الزلزال الذي ضرب محافظة (إيشيكاوا) وسط اليابان بقوة 6ر7 درجة على مقياس ريختر أمس الاثنين وتقول ان فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى المناطق التي شهدت تدمير مبان وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

اسطنبول - وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا يعلن القبض على 33 شخصا متهمين بالتجسس لمصلحة استخبارات الاحتلال الإسرائيلي وذلك في عملية أمنية متزامنة شملت 8 ولايات من بينها اسطنبول.

اربيل - المديرية العامة لمكافحة الارهاب بإقليم كردستان العراق تعلن اسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف قاعدة للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بمطار اربيل شمال العراق.

القاهرة - الرئيس الصومالي حسن محمود يندد باتفاق وقعته إثيوبيا مع الجزء الشمالي من الصومال يتيح لها استخدام منفذ بحري صومالي ويصف الاتفاق ب"غير المشروع" والحكومة الصومالية تعتبر ان الاتفاقية تهدد حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة.

الرباط - الامن المغربي يعلن عن احباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة المتوسط وحجز ما مقدراه طن و488 كيلوغراما من مادة الكوكايين المخدرة. (النهاية) ر ج