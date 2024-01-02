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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية حوالي 260 نقطة

1/2/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 3 كانون الثاني (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 265 نقطة، في أول يوم تداول في العام الحالي 2024.
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي أمس الثلاثاء 25 نقطة ليصل إلى 37715 نقطة، إلا أن مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، انخفض 245 نقطة ليتراجع إلى 14765 نقطة، أي بنسبة فاقت 1.6بالمئة.
كما انخفض مؤشر (S&P500) 27 نقطة ليصل إلى 4742 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 16 نقطة ليصل إلى 2010 نقطة.
وتراجع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) إلى 70 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
م د/ف ج
03/01/2024 06:15:28

MENAFN02012024000117011021ID1107678940

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