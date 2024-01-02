انطلاق عرض مسلسل حالة خاصة لـ طه دسوقى وغادة عادل على Watch It اليوم

MENAFN - Youm7) تعرض منصة watch it، أولى حلقات مسلسل "حالة خاصة " بطولة الفنانين طه دسوقى وغادة عادل مساء اليوم الأربعاء، والمكون من 10 حلقات، من إخراج عبد العزيز النجار، وتـأليف مهاب طارق، حيث يعد المسلسل من إنتاجات منصة watch it الأصلية، ويعرض العمل بواقع حلقتين في الأسبوع والمسلسل من انتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى .





مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.





ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل، حيث قال شنودة لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.





"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.











