عمرو يوسف يقدم مسلسل أعراض انسحاب من 15حلقة فى رمضان المقبل

MENAFN - Youm7) تعاقد النجم عمرو يوسف على بطولة مسلسل جديد بعنوان "أعراض انسحاب" من 15 حلقة وتأليف إسلام حافظ وإخراج أحمد صالح ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث يواصل القائمون على العمل عمليات التحضيرات وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

وقدم عمرو يوسف في شهر رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى شارك في بطولته آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وفى سياق متصل ينتظر عمرو يوسف طرح فيلمه الجديد "شقو" الذى انتهى من تصويره قبل عدة أشهر، وهو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجمع فيلم "شقو" الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 7 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحا جماهيرياً وقت عرضه.