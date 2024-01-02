جمال عبد الناصر يكتب: نادية لطفي .. الفنانة الإنسانة

MENAFN - Youm7) لم أجد فنانة تمتلك الحس الإنساني مثلما امتلكته الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفي التي يتزامن اليوم 3 يناير مع ذكري ميلادها فقد ولدت في مثل هذا اليوم عام 1937 في حي عابدين .

أعود مرة أخري للجانب الإنساني لدي بولا محمد مصطفى شفيق وهو الاسم الحقيقي الكامل للفنانة الإنسانة نادية لطفي التي وقفت أثناء الحرب عام 1967 مع أسر الشهداء وقامت بزيارتهم ودعمهم معنويا وماديا، وعندما اقتربت حرب أكتوبر عام 1973 كانت على الجبهة مع الجنود في الخنادق.

نادية لطفي لها بصمات وأياد بيضاء كثيرة وكانت تساعد الكثير من الفنانين البائسين في الخفاء، وخصصت صندوقا للفنانين غير القادرين لتدعمهم من خلاله ماديا، كما عملت ضمن فريق المتطوعات في أعمال التمريض بمستشفى المعادي العسكري بعد حرب أكتوبر، إذ أقامت في قصر العيني وأسعفت الجرحى.

وقبل رحيلها وبرغم المرض كانت تسأل علي كل زملائها من الفنانين وأي فنان يتعرض لأزمة صحية أو انتكاسة مادية كانت تسعفه وتدعمه وتطالب الدولة بتكفل رعايته، فكم كانت تلك الفنانة تتمتع بالإنسانية وحب الخير .

إضافة لذلك كانت تلك السيدة مثقفة جدا وقارئة ومتابعة لكل ما يحدث ، وكان لي الشرف في لقائها في مسرح الفن لدي الأستاذ جلال الشرقاوي أثناء دعوتها لحضور عرض مسرحي ، وتحدثت معها وكم كانت متواضعة ومستمعة جيدة لي في حديثي عن اعمالها التي أحبها وخاصة فيلم النظارة السوداء الذي قلت لها عنه أنني قرات الرواية بعد مشاهدة الفيلم ولم اتخيل أي ممثلة غيرك كانت تقدم تلك الشخصية فكانها كتبت لك، وأتنت تلك السيدة الجميلة خارجيا، وداخليا علي كلامي وأضافت لي : انا التي اخترت تقديم هذه الشخصية وهذه الرواية لأنها قصة حقيقية وان أحمد رمزي قال لها أنها شخصية حقيقية يعرفها بشكل شخصي .







