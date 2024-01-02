مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ 14 لمهرجان المسرح العربي.. الخميس

MENAFN - Youm7) تعقد إدارة الهيئة العربية للمسرح مؤتمرا صحفيا غدا الخميس 4 يناير ببغداد لإعلان كافة تفاصيل الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي والتي ستنطلق يوم 10 يناير 2024، وسيحضر المؤتمر الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله والفنان غنام غنام مدير التأهيل والتدريب والمسرح المدرس ومسؤول المجال الإعلامي، والدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين ومنسق عام المهرجان ، والدكتور علي السوداني المدير الفني للمهرجان، وعدد آخر من كل أفراد اللجنة المنظمة .

وسيعلن خلال هذا المؤتمر عن أسماء 23 مبدعة ومبدعًا من القامات المسرحية العراقية الذين تم اختيارهم للتكريم ، وذلك خلال حفل الافتتاح، وكل المكرمين من الفنانات والفنانين تم اختيارهم من قبل الجهة المحلية الشريكة ببغداد للهيئة العربية للمسرح.

سيشهد المؤتمر أيضا إعلان أسماء كل العروض ومنها عروض مسابقة جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وهي (13) عرضًا مسرحيًا، ولجنة اختيار العروض المتأهلة للدورة 14 من المهرجان.

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي ببغداد يشارك في مؤتمره الفكري 136 مسرحي وباحث أكاديمي، ويصدر حوالي 20 كتابا عن المسرح العراقي، ويكرم 36 فائزا في المسابقات المختلفة بالمهرجان ، ويحضره حوالي 600 مسرحي من كل الدول العربية، وهناك 19 عرضا مسرحيا منها 13 عرضا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي .







