جمال عبد الناصر: لا يمكن الحديث عن السينما المصرية دون ذكر محمود المليجي

MENAFN - Youm7) خلال استضافته ببرنامج " من زاوية أخري " علي قناة النيل الثقافية صرح الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر متحدثا عن الفنان الكبير الراحل محمود المليجي قائلا : لا يمكننا الحديث عن السينما المصرية دون ذكر محمود المليجي ، فهو الفنان الأكثر تقديما لعدد أفلام في قائمة النجوم المشاركين في السينما ، وله بمفرده 21 فيلما ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري .

وأشار عبد الناصر أن الفنان محمود المليجي له مدرسة خاصة في الأداء ومنهجه التمثيلي يدرس في بعض الكليات والمعاهد الفنية، لأنه يمثل بتلقائية شديدة وعينيه هي سر الصدق الفني الذي يلقاه الجمهور منه في كل الأدوار التي قدمها والتي نوع فيها ، فهو استطاع التنويع داخل الشخصيات الشريرة التي كان يقدمها .

وأضاف أيضا : محمود المليجي يتميز بأنه لديه قدرة علي تقديم شخصياته المكررة باداءات مختلفة فقد جسد شخصية الباشا في اكثر من عمل ولكن لكل " باشا " منهم طريقة أداء ووجهة نظر مختلفة ، وأيضا قدم القاتل في أكثر من عمل ولكل قاتل أداء وطريقة وأسلوب، كما انه حينما دخل عالم يوسف شاهين كان مميزا وقدم معه عدة تجارب أهمها فيلم " الأرض " الذي شهد نقطة تحول في نوعية الأدوار التي كان يقدمها .

برنامج "من زاوية أخرى" تقديم الدكتورة عبير شوشة وإخراج سهر منسي، ويذاع يوم الإثنين من كل أسبوع على الهواء مباشر من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساء.

برنامج من زاوية أخري





برنامج من زاوية أخري



