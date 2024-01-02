لكل لون معنى ومغنى.. نساء يجبن عن السؤال الصعب: أين يكمن جمال المرأة؟

MENAFN - Youm7) أين يكمن جمال المرأة؟ في شعرها؟ أم في وجهها وبشرتها؟ في سحر عيونها وابتسامتها؟ أم شياكتها؟ هناك فئة تُقّيمجمال المرأةبتلك المعايير، وهناك فئة أخرى لها معايير مختلفة مثل دراستها، وثقافتها وعقلها وحديثها، وكما قال سقراط "تكلم حتى أراك"، فبالتأكيد يكمن الجمال في العقل وبلاغة حديثه وثقافته، المرأة المثقفة كالعبير يشدوا رائحته في المكان ويملأ الأركان.





في عصرنا الحديث تنظر الكثيرات من الفتيات والسيدات إلى معنى الجمال بمنظور مختلف، حيث يتجهن إلى مراكز وعيادات التجميل بهدف إخفاء بعض العيوب أو خطوط التقدم في العمر، ولكن هل تعلمين فتاتي أو سيدتي أن كل خط في وجهك يدل على جمال خافي يظهر مع ابتسامة من وجهك الرقيق.





الجمال موهبة من الله نثقلها بالحكمة والعقل

الإعلامية فريدة الزمر، إحدى جميلات التليفزيون المصرى كانت تطل علينا من الشاشة الصغيرة بابتسامتها الرقيقة المعهودة، لها رأى خاص فى رؤيتها عن الجمال فقالت: إن الجمال موهبة من الله عز وجل يهبها لمن يشاء، وخاصة الطيب وصافى النية يظهر عليه الجمال، لكن من الطبيعي أن المرأة

تريد أن تكون أصغر سنًا، وكل مرحلة سنية لها جمال بشكل آخر بمعنى، سن العشرينات له جمال البراءة والثلاثينات له جمال الجاذبية، الأربعينات لها جمال النضج أما الخمسينات فجمال الحكمة والعقل، من الطبيعي ومن سنة الحياة أن تظهر خطوط الزمن وعلاماته في الوجه مع كل مرحلة من

هذه مراحل، إذا لم تظهر فهذا غير طبيعى.







فريدة الزمر

وتابعت "فريدة": ربنا خلق كل مرأة جميلة في جزء معين، ممكن في شعرها ، وأخرى الجمال في عينها ، المرأة الشاطرة هي التي تعرف نقاط جمالها وتظهرها، لكن البنات والسيدات اللاتي يتسابقن على مراكز التجميل لتظهر جمالهن فيلر وبوتكس وغيرها، هذا كله

بدون فائدة، وجمال مؤقت.





وأنهت" الزمر "حديثها :" لو كل واحدة عاشت بنية صافية وبحب وما فيش ضغينة، مافيش خطوط هتظهر في الوجه ومش هنلجأ للفيلر ولا البوتكس وهنكون حلوين وجمال طبيعيين".





الجمال في التربية والثقة بالنفس

"الجمال جزء منه كبير له علاقة بالثقة بالنفس والتربية"، هكذا ترى الجمال وتعنى معناه

عُلا الشافعي رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، ، وتابعت: كثيرات لم تكن تسمح لهن حياتهن أن يمتلكن الثقة بالنفس التي تمنح الجمال والتلقائية والجاذبية في حياتهن، ولكن بالتربية الصحيحة والتدريب النفسي أصبحن يمتلكن ثقة عالية زادت من جمالهن .







علا الشافعى





ومن هذا المنطق تؤكد "علا الشافعى" أن يجب على كل أم وربة أسرة أن تهتم بأبنائها كافة وخاصة بناتها، بحكمها الأقرب لهن تقضى معهن أكثر أوقاتها تربى وتعلم وتقيم، وتوزع أحضانها وحنانها الذى لا ينضب عليهن، وترويهن من نهر كلماتها الذى لا يجف أبدًا وتحافظ على مشاعرهن منذ صغرهن حتى يكبرن وتصبح كل منهن بشخصيتها المستقلة تظهر جمالها حسب تربيتها وأصولها.





وأضافت :"لا أستثنى في ذلك خفة ظل الأنثى المصحوبة بالأدب واللباقة والروح الفكاهة التي تزيد من جمال المرأة جاذبية. والذى يساعدها في ذلك ويقوى ظهرها هو حضن والدها المدعوم بالمواقف والحكايات والتجارب والحوار الذى لا ينتهى معها أبدًا حتى ولو بالعين، وتغزله فيها بكلماته الرقيقة، " يا قطتى الصغيرة". كل هذا يعطى للفتاة ثقة بالنفس يزيدها جمالا طيلة عمرها، ويعنها على الحياة وضغوطها.





"الوش اللى ما فهوش تعبيرات ده ما بحبوش، أحب كل حاجة تبان على وشي"، عن خطوط الزمن وتأثيرها في الـ"شوش" كما كررتها "عُلا" بتلقائيتها المعهودة، وقالت: "أحب كل حركات وجهى التلقائية ضحكى وبكايا وخطوط الأيام والزمن والتجاعيد، أحب أكون كما أنا أعيش لحظات عمرى كما هي بكل تفصيلها ولا أخفى نتائجها من خطوط وتجاعيد، فجميعها نتاج حياة عيشت تفصيلها بحلوها مرها، دى تجربة دى حرج، دى ألم، دى ضحكة من القلب"، فكيف لي أن أمحو خط منها؟، أو أبدل أو أعدل فيه؟، فهو يحمل ذاكرة من عمرى. "الوشوش دى فيها جمال واللى ما يقدرش يشوف الجمال ده هو اللى عنده مشكلة" .





واستطردت "عُلا":" أنا ضد إن البنات الصغيرة التي تذهب إلى مراكز التجميل وتغير من شكلها وطبيعتها وجمالها،

للأسف هناك هوس الفيلر والبوتكس وحقن نضارة البشرة، وغيرها، وما أحزني أن الأم هي التي قد تأخذ ابنتها صاحبة الـ18 أو 19 عامًا كي تقوم بهذا التجميل المصطنع والذى له مدى زمنى وينتهى.ولكن أقول لكل فتاة اشتغلى على نفسك قوى شخصيتك، ثقفي نفسك، قولى لا في وقتها الصحيح، عيشى سنك، لكل مرحلة جمالها اتمتعى بمراحل عمرك المختلفة سيبي جمالك الطبيعى، صاحبي خطوط وشك لما تكبري وتبصى في مرايتك هتحكى لك على اللى حصل هنا ضحكة جميلة، وهنا دمعة رقيقة، الجمال جمال الروح".









البوتكس والفيلر جمال مؤقت يتعب النفس

في نفس السياق تقول الدكتورة سمر كشك أستاذ العلاقات الأسرية، إنه على الرغم أن الفيلر والبوتكس من أمهر الحلول التجميلية وأسرعها إلا أن تأثيره السلبى على نفسية المرأة سيئ جدًا، والملفت للنظر أن كثرة لجوء السيدات إليه لإخفاء عيوب في الوجه والبشرة سواء ندبات أو خطوط الوجه والتجاعيد، وطبعا لكل سن متطلبات ولكن كان عليهن أن

تهتم منذ سن أصغر بالعناية بمواد طبيعية حتى لا تصل إلى درجة الحقن والتجميل، التي في النهاية تؤدى إلى جمال مؤقت يتعب النفسية، فين ترى جمالها المؤقت يختفى بعد فترة قد تنهار نفسيًا، وتحتاج إلى تكرار الذهاب إلى مركز التجميل مرات ومرات وكأنك داخل دوامة.

سمر كشك

وتتابع "كشك":" أنصح البنات بعدم الانسياق وراء هذا الهوس والرضا بالشكل والاهتمام بنفسك منذ الصغر بالغذاء المتكامل، والابتعاد عن كل ما يؤثر عليك على مستوى نفسيتك وكونى هادئة وابتعدي عن العصبية، التي قد تؤثر على خطوط وجهك من الصغر".

وتختتم حديثها: "أما عن نحت الجسم فهو يدمر النفسية في المستقبل، لأنه يشعر الفتاة أنها تقدمت في العمر وهذا الإحساس يدمر نفسية أي فتاة".



