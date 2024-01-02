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وصفات طبيعية لبشرة ناعمة خالية من الجلد الميت في فصل الشتاء

1/2/2024 11:29:08 PM
(MENAFN- Youm7) تعتبر الوصفات الطبيعية من أبرز الخطوات التي تساعدنا في الحصول على بشرة مشرقة خالية من الجلد الميت، متوهجة لامعة، لذا نستعرض
خلال السطور التالية
وصفات طبيعية
لبشرة
ناعمة خالية من
الجلد الميت وفقًا لما جاء في موقع "skinoverload".


القهوة والعسل:

تعتبر القهوة تقشيرا طبيعيا يزيل الأوساخ والزيوت الزائدة من الجلد وتجعل البشرة في حالة
جيدة، والعسل عامل قوي في زيادة الترطيب للبشرة، لذا حضري
ملعقة من القهوة مضاف إليها ملعقة من العسل، ثم قومي بخلط المعجون وضعيه على بشرة منظفة بشكل جيد، ثم انتظري فترة تتراوح من 5 لـ 7 دقائق ثم قومي بفرك الخليط في حركات دائرية ، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.



قهوة




ماسك الخيار:

يعرف الخيار بخصائصه الغنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، ويساعد على حماية البشرة من أي مشكلات، تسبب شيخوخة الجلد المبكرة.، لذا حضري
5 شرائح من الخيار مضاف إليهم ملعقة كبيرة من الزبادي أو العسل على حسب الرغبة، ثم قومي بخلط المكونات ووضعها على الجلد المنظف، وانتظري 10 دقائق ثم قومي بشطف البشرة .



الخيار
العسل :

ضعي العسل على وجهك للحصول على توهج يومي سريع ثم اشطفيه بعد عدة دقائق، فالعسل يمتلك خصائص كثيرة
تجعل بشرتك مضيئة، بالإضافة إلى أنه مقشر ومرطب طبيعي، يفضل قبل وضع العسل عمل حمام بخار للبشرة



العسل




الملح:


من الممكن أن تقومي بتقشير الجسم بالكامل
فقط بالقليل من الملح الناعم، لتطهير الجلد، ويحافظ على توهجه.


الملح








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