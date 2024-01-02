وصفات طبيعية لبشرة ناعمة خالية من الجلد الميت في فصل الشتاء

(MENAFN
- Youm7) تعتبر الوصفات الطبيعية من أبرز الخطوات التي تساعدنا في الحصول على بشرة مشرقة خالية من الجلد الميت، متوهجة لامعة، لذا نستعرض
خلال السطور التالية
وصفات طبيعية
لبشرة
ناعمة خالية من
الجلد الميت وفقًا لما جاء في موقع "skinoverload".
القهوة والعسل:
تعتبر القهوة تقشيرا طبيعيا يزيل الأوساخ والزيوت الزائدة من الجلد وتجعل البشرة في حالة
جيدة، والعسل عامل قوي في زيادة الترطيب للبشرة، لذا حضري
ملعقة من القهوة مضاف إليها ملعقة من العسل، ثم قومي بخلط المعجون وضعيه على بشرة منظفة بشكل جيد، ثم انتظري فترة تتراوح من 5 لـ 7 دقائق ثم قومي بفرك الخليط في حركات دائرية ، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.
قهوة
ماسك الخيار:
يعرف الخيار بخصائصه الغنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، ويساعد على حماية البشرة من أي مشكلات، تسبب شيخوخة الجلد المبكرة.، لذا حضري
5 شرائح من الخيار مضاف إليهم ملعقة كبيرة من الزبادي أو العسل على حسب الرغبة، ثم قومي بخلط المكونات ووضعها على الجلد المنظف، وانتظري 10 دقائق ثم قومي بشطف البشرة .
الخيار
العسل :
ضعي العسل على وجهك للحصول على توهج يومي سريع ثم اشطفيه بعد عدة دقائق، فالعسل يمتلك خصائص كثيرة
تجعل بشرتك مضيئة، بالإضافة إلى أنه مقشر ومرطب طبيعي، يفضل قبل وضع العسل عمل حمام بخار للبشرة
العسل
الملح:
من الممكن أن تقومي بتقشير الجسم بالكامل
فقط بالقليل من الملح الناعم، لتطهير الجلد، ويحافظ على توهجه.
الملح
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