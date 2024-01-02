طرق تنظيف سقف الحمام.. لمعان ومساحة أكبر

MENAFN - Youm7) يعتبر الحمام أرض خصبة لتكاثر العفن، حيث إنه رطب وفي الغالب يكون داكن اللون مع ضعف وجود هواء في ذلك المكان، ، لذلك نقدم لك طرق سهلة وبسيطة لتنظيف الحمام وفقاً لموقع "thespruce".







إزالة العفن من سقف الحمام المطلي بالحوائط الجافة:مزج محلول التنظيف

احضري دلو من البلاستيك واخلطي فيه كوب سائل تنظيف الغسيل، وربع كوب من الكلور،

واملأى الدلو بالماء،

ثم ضعى من هذا الماء في زجاجة رزاز لتنظيف مساحة صغيرة من العفن، حيث يعمل سائل غسيل الأطباق على التصاق المحلول بالسقف لفترة أطول لقتل العفن.







-ارتداء معدات الحماية

يجب عليك ارتداء قناع الوجه والنظارات الواقية والقفازات، كما يجب فتح نوافذ الحمام أو تشغيل مروحة لتهوية الحمام.







رش محلول التنظيف

قومي برش محلول التنظيف أو مسح العفن بمحلول التنظيف باستخدام إسفنجة، كما يجب أن يكون السطح مبللا بالكامل ولكن ليس بالقدر الكبير لمنع تلف السقف.







َ- التحقق من وجود البقع

قومي بفحص السقف بعد أن يجف فإذا وجدت البقع الداكنة لا تزال موجودة كرري تلك الخطوات مرة أخرى.







إزالة العفن من سقف الحمام المغطى بالبلاط:





رش المحلول

ارتدي معدات الحماية ورشي محلول التنظيف على العفن، واتركيه مبللا لمدة 15 دقيقة على الأقل.







فرك العفن

استخدمي فرشاة ذات شعيرات ناعمة لفرك العفن، فإذا ظل العفن كما هو رشي عليه المحلول مرة أخرى وانتظري 15 دقيقة وافركيه مرة ثانية.







شطف وتجفيف

بعد إزالة البقع قومي بشطف المنطقة بالماء العادي وجففيها بقطعة قماش ناعمة.

تنظيف الحمام



