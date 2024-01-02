طرق تنظيف سقف الحمام.. لمعان ومساحة أكبر

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- Youm7) يعتبر الحمام أرض خصبة لتكاثر العفن، حيث إنه رطب وفي الغالب يكون داكن اللون مع ضعف وجود هواء في ذلك المكان، ، لذلك نقدم لك طرق سهلة وبسيطة لتنظيف الحمام وفقاً لموقع "thespruce".
إزالة العفن من سقف الحمام المطلي بالحوائط الجافة:
مزج محلول التنظيف
احضري دلو من البلاستيك واخلطي فيه كوب سائل تنظيف الغسيل، وربع كوب من الكلور،
واملأى الدلو بالماء،
ثم ضعى من هذا الماء في زجاجة رزاز لتنظيف مساحة صغيرة من العفن، حيث يعمل سائل غسيل الأطباق على التصاق المحلول بالسقف لفترة أطول لقتل العفن.
-ارتداء معدات الحماية
يجب عليك ارتداء قناع الوجه والنظارات الواقية والقفازات، كما يجب فتح نوافذ الحمام أو تشغيل مروحة لتهوية الحمام.
رش محلول التنظيف
قومي برش محلول التنظيف أو مسح العفن بمحلول التنظيف باستخدام إسفنجة، كما يجب أن يكون السطح مبللا بالكامل ولكن ليس بالقدر الكبير لمنع تلف السقف.
َ- التحقق من وجود البقع
قومي بفحص السقف بعد أن يجف فإذا وجدت البقع الداكنة لا تزال موجودة كرري تلك الخطوات مرة أخرى.
إزالة العفن من سقف الحمام المغطى بالبلاط:
رش المحلول
ارتدي معدات الحماية ورشي محلول التنظيف على العفن، واتركيه مبللا لمدة 15 دقيقة على الأقل.
فرك العفن
استخدمي فرشاة ذات شعيرات ناعمة لفرك العفن، فإذا ظل العفن كما هو رشي عليه المحلول مرة أخرى وانتظري 15 دقيقة وافركيه مرة ثانية.
شطف وتجفيف
بعد إزالة البقع قومي بشطف المنطقة بالماء العادي وجففيها بقطعة قماش ناعمة.
تنظيف الحمام
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