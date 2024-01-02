10 خطوات أساسية لغسل الشعر المستعار ووصلاته في المنزل

MENAFN - Youm7) من حين لآخر يجب أن يتم غسيل الشعر المستعار ووصلاته، لإحياء خصلاته وعودته لجاذبيته وحيوته وطبيعته كما كانت، في السطور التالية نتعرف على كيفية غسيل السعر المستعار وتنظيفه لتكونى أكثر ثقة بنفسك، كما ذكر في موقع" instyle"

إليك الخطوات الأساسية لغسل الشعر المستعار ووصلات الشعر المستعار في المنزل:شعر-مستعار





التحقق من التعليمات:



تأكدي من أن لديك تعليمات العناية بالشعر المستعار الخاص بك. قد تحتاجين إلى اتباع إرشادات محددة تختلف حسب نوع الشعر المستعار ووصلات الشعر المستعار.

فك العقد:



إذا كان الشعر المستعار متشابكًا أو متعقدًا، استخدمي مشطًا ذا أسنان واسعة لفك العقد بشكل متدرج ودقيق. ابدأى من الأطراف وانتقلي تدريجيًا إلى الجذور. تجنبي استخدام القوة الزائدة لتجنب تلف الشعر.





تحضير الماء والشامبو:

قومي بملء وعاء بالماء الفاتر وأضيفي كمية مناسبة من الشامبو المناسب للشعر المستعار. وتأكدي من استخدام شامبو خفيف وخالٍ من المواد القاسية التي قد تتسبب في تلف الشعر.





تبليل الشعر المستعار:



قومي بتبليل الشعر المستعار بالماء الفاتر بلطف. وتأكدي من تجنب استخدام الماء الساخن أو البارد"المثلج" الذي قد يكون ضارًا للشعر المستعار.





غسل الشعر المستعار:

قومي بتطبيق الشامبو على فروة الرأس والشعر المستعار بلطف . استخدمي أطراف أصابعك للتدليك بلطف وتنظيف الشعر. تجنبي فرك الشعر بشكل مفرط أو شد الوصلات.

الشعر المستعار





شطف الشعر:

اغسلي الشامبو جيدًا من الشعر المستعار باستخدام الماء الفاتر. تأكدي من شطف كل المنتجات بشكل جيد للحفاظ على نظافة الشعر.





تجفيف الشعر:



استخدمي منشفة ناعمة لامتصاص الرطوبة من الشعر المستعار برفق. تجنبي فرك الشعر بشكل مفرط لتجنب تشابكه أو تلفه. يفضل تجفيف الشعر بالهواء الطبيعي بدلًا من استخدام مجفف الشعر الساخن.





التمشيط:

بعد أن يجف الشعر المستعار بشكل جزئي، استخدمي مشطًا ذا أسنان واسعة لتمشيطه بلطف. ابدأى من الأطراف وانتقلي تدريجيًا إلى الجذور. تجنبي تمشيط الشعر المستعار ووصلات الشعر المستعار بقوة أو بشكل عشوائي لتجنب تلفها.





العناية بالوصلات:



إذا كان لديك وصلات الشعر المستعار، تأكدي من عدم تعريضها للماء الكثير أو الفرك الشديد. حاولي تجنب تبليل الوصلات مباشرة واحرصي على تجفيفها جيدًا بعد غسل الشعر.





العناية بالشعر المستعار بعد الغسل:



يمكنكٍ استخدام منتجات العناية بالشعر المستعار المناسبة مثل الزيوت أو المصل لترطيب الشعر وتجديده. قد تحتاجين أيضًا إلى تطبيق منتجات الحماية الحرارية إذا كنتِ تستخدمين أدوات تصفيف الشعر الساخنة.



