10 خطوات أساسية لغسل الشعر المستعار ووصلاته في المنزل

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- Youm7) من حين لآخر يجب أن يتم غسيل الشعر المستعار ووصلاته، لإحياء خصلاته وعودته لجاذبيته وحيوته وطبيعته كما كانت، في السطور التالية نتعرف على كيفية غسيل السعر المستعار وتنظيفه لتكونى أكثر ثقة بنفسك، كما ذكر في موقع" instyle"
إليك الخطوات الأساسية لغسل الشعر المستعار ووصلات الشعر المستعار في المنزل:
شعر-مستعار
التحقق من التعليمات:
تأكدي من أن لديك تعليمات العناية بالشعر المستعار الخاص بك. قد تحتاجين إلى اتباع إرشادات محددة تختلف حسب نوع الشعر المستعار ووصلات الشعر المستعار.
فك العقد:
إذا كان الشعر المستعار متشابكًا أو متعقدًا، استخدمي مشطًا ذا أسنان واسعة لفك العقد بشكل متدرج ودقيق. ابدأى من الأطراف وانتقلي تدريجيًا إلى الجذور. تجنبي استخدام القوة الزائدة لتجنب تلف الشعر.
تحضير الماء والشامبو:
قومي بملء وعاء بالماء الفاتر وأضيفي كمية مناسبة من الشامبو المناسب للشعر المستعار. وتأكدي من استخدام شامبو خفيف وخالٍ من المواد القاسية التي قد تتسبب في تلف الشعر.
تبليل الشعر المستعار:
قومي بتبليل الشعر المستعار بالماء الفاتر بلطف. وتأكدي من تجنب استخدام الماء الساخن أو البارد"المثلج" الذي قد يكون ضارًا للشعر المستعار.
غسل الشعر المستعار:
قومي بتطبيق الشامبو على فروة الرأس والشعر المستعار بلطف . استخدمي أطراف أصابعك للتدليك بلطف وتنظيف الشعر. تجنبي فرك الشعر بشكل مفرط أو شد الوصلات.
الشعر المستعار
شطف الشعر:
اغسلي الشامبو جيدًا من الشعر المستعار باستخدام الماء الفاتر. تأكدي من شطف كل المنتجات بشكل جيد للحفاظ على نظافة الشعر.
تجفيف الشعر:
استخدمي منشفة ناعمة لامتصاص الرطوبة من الشعر المستعار برفق. تجنبي فرك الشعر بشكل مفرط لتجنب تشابكه أو تلفه. يفضل تجفيف الشعر بالهواء الطبيعي بدلًا من استخدام مجفف الشعر الساخن.
التمشيط:
بعد أن يجف الشعر المستعار بشكل جزئي، استخدمي مشطًا ذا أسنان واسعة لتمشيطه بلطف. ابدأى من الأطراف وانتقلي تدريجيًا إلى الجذور. تجنبي تمشيط الشعر المستعار ووصلات الشعر المستعار بقوة أو بشكل عشوائي لتجنب تلفها.
العناية بالوصلات:
إذا كان لديك وصلات الشعر المستعار، تأكدي من عدم تعريضها للماء الكثير أو الفرك الشديد. حاولي تجنب تبليل الوصلات مباشرة واحرصي على تجفيفها جيدًا بعد غسل الشعر.
العناية بالشعر المستعار بعد الغسل:
يمكنكٍ استخدام منتجات العناية بالشعر المستعار المناسبة مثل الزيوت أو المصل لترطيب الشعر وتجديده. قد تحتاجين أيضًا إلى تطبيق منتجات الحماية الحرارية إذا كنتِ تستخدمين أدوات تصفيف الشعر الساخنة.
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