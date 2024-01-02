انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط لتصل ل 6.2 مليون برميل يوميا

(MENAFN
- Youm7) انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر أكتوبر 2023 بنسبة %10.3 لتصل إلى حوالي 6.2 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة %5.7 لتبلغ حوالي 4.5 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك ".
وأشار القرير إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر أكتوبر 2023 بنسبة 2.6% لتصل إلى حوالي 1.7 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 1.3% لتبلغ حوالي 6.2 مليون برميل يوميا.
وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر 2023 بلغ حوالي 3 آلاف برميل/يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.658 مليون برميل/يوم. ويتوقع انخفاضه إلى 9.654 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2023 ويواصل انخفاضه إلى نحو 9.652 مليون برميل/يوم في شهر ديسمبر.
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