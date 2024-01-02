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انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط لتصل ل 6.2 مليون برميل يوميا

1/2/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Youm7) انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر أكتوبر 2023 بنسبة %10.3 لتصل إلى حوالي 6.2 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة %5.7 لتبلغ حوالي 4.5 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك ".



وأشار القرير إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر أكتوبر 2023 بنسبة 2.6% لتصل إلى حوالي 1.7 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 1.3% لتبلغ حوالي 6.2 مليون برميل يوميا.



وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر 2023 بلغ حوالي 3 آلاف برميل/يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.658 مليون برميل/يوم. ويتوقع انخفاضه إلى 9.654 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2023 ويواصل انخفاضه إلى نحو 9.652 مليون برميل/يوم في شهر ديسمبر.














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