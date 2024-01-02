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9 رسائل من وزير قطاع الأعمال العام لتطوير مصانع الإسكندرية للأدوية تعرف عليها

1/2/2024 11:29:01 PM
(MENAFN- Youm7) وجه
الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، 9 رسائل خلال زيارة لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، تابع خلالها تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المناطق الإنتاجية داخل الشركة وإضافة خطوط إنتاج جديدة ومنها خط إنتاج ODF لإنتاج الفيتامينات، ومصانع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات .



1- شدد الوزير الدكتور على الالتزام بالجدول الزمنى فى إنهاء أعمال التطوير والتحديث في إطار الوفاء بمتطلبات التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء للحصول على الاعتمادات الدولية المطلوبة لزيادة معدلات التصدير.



2- ضرورة توفر المواد الخام المستخدمة بكميات ولفترات زمنية حرصا على توفير منتجات الشركة خاصة بنج الأسنان للسوق المحلية
والاهتمام بدراسات السوق.



3- وجه
بالتصدى للتحديات والصعوبات التي تواجه الشركات للحفاظ على معدلات الإنتاج بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحديث المعدات وغيرها والحرص على استمرار الإنتاج والوفاء بالاحتياجات المحلية.



4- طالب بالاستعانة بالمتخصصين من ذوى الخبرة وسابقة الاعمال والتعامل
مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع، وضرورة التفرقة من خلال خطة العمل بين الاشتراطات المطلوبة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وبين المعدات المطلوبة لإقامة خطوط إنتاج جديدة.



5- التأكيد على الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن خاصة من حيث المطابقة للمواصفات والحرارة والرطوبة.



6- وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة فى إطار خطة التطوير وانطلاقا من طبيعة النشاط للتوسع فى إنتاج المنتجات الجديدة التى تحتاجها الأسواق، والحرص على تطبيق نظم الجودة.



7- طالب بمراجعة السياسات البيعية والتسويقية داخل الشركة لمواكبة التطور فى هذا المجال.



8- أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة، والاهتمام بتدريب العاملين على عمليات التحليل والرصد والتدوين، وكيفية التعامل مع البيانات ورفع معدلات الأداء.



9- الاهتمام بأقسام الصيانة والجودة والمراقبة ومتابعة الأعمال وإدارة العمل اليومي وغيرها من الأعمال اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركات.














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