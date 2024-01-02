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أمين عام رابطة مصنعى السيارات: اتفاقية البريكس سيكون لها تأثيرا كبيرا فى الأسعار

1/2/2024 11:29:00 PM
(MENAFN- Youm7) كشف خالد سعد، الأمين عام لرابطة مصنعي السيارات، عضو بلجنة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الربع الاول وحتي منتصف العام الجاري 2024 سيشهد إنفراجة كبيرة بالاقتصاد المصري بشكل عام وقطاع السيارات بشكل خاص بعد دخول مصر إتفاقية
" البريكس " رسميا
.



وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات في تصريحات خاصة " لليوم السابع " ، انه ينصح أي شخص غير مضطر لشراء السيارة حاليا أن يؤجل هذا القرار، مؤكدا أنه يتوقع أن يكون لاتفاقية البريكس تأثيرا كبيرا في أسعار السيارات .



وأوضح
"سعد" إنه يوجد ارتفاع ملحوظ في نسبة السيارات المجمعة محليا العام الماضى 2023 معللا ذلك لقلة السيارات المستوردة وفريقا سيشهد السوق إنفراجة قوية خاصة مع دخول ماركات صينية عديدة تناسب مختلف شرائح العملاء فى مصر.












MENAFN02012024000132011024ID1107678926

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