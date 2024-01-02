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تشغيل فرن سيناء للمنجنيز العام الحالى وخطط لدراسة استغلال الرمال

1/2/2024 11:29:00 PM
(MENAFN- Youm7) ‏تواصل شركة سيناء للمنجنيز تأهيل أحد الأفران التي تعرضت لاضرار خلال الفترة الماضية وتسببت في توقف العمل حيث من المنتظر خلال النصف الثاني من هذا العام إعادة تشغيل الفرن وإعادة الإنتاج مرة أخرى للشركة الواعدة الموجودة في محافظة جنوب سيناء.



‏أضافت مصادر لليوم السابع أن مصنع سيناء للمنجنيز يحظى بأهمية كبيرة، سواء فى
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أو في وزارة قطاع الأعمال العام لاستغلال الرمال الزجاجية الموجودة فيها وفي المحاجر التابعة لها بكثرة لعمل مشروعات، لغسيل الرمال وتصنيع الكوارتز، بالإضافة إلى تطوير ميناء أبو زنيمة، لزيادة عمقه واستقبال السفن الكبيرة وهذا يسهل
من عملية التصدير المباشر من المنطقة، سواء التابعة للشركة، أو من المنطقة المحيطة بها من الخامات، بالإضافة أيضا إلى استقبال بعض الخامات المتعلقة بتصنيع المنجنيز.



‏وتركز شركة سينا للمنجنيز علي تصنيع السبائك المطلوبة عالميا سواء السبيكة العادية، أو سبيكة الفيرومنجنيز وهى السبيكة الجديدة التى تصنعها الشركة والتى تمثل إضافة كبيرة لصناعة الحديد والصلب.












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