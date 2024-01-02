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هل تنتج المحطات الشمسية كهرباء خلال هذه الأيام؟ اعرف التفاصيل

1/2/2024 11:29:00 PM
(MENAFN- Youm7) تعتمد كفاءة الألواح الشمسية على درجة الحرارة لتتمكن من إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، ويتساءل الكثير هل تنتج المحطات الشمسية طاقة خلال هذه الأيام فى ظل انخفاض درجات الحرارة؟ والإجابة هى نعم، وذلك بناء على بعض الأسباب التى تجعلها تعمل بكامل طاقتها
طوال العام سواء خلال أشهر الصيف أو الشتاء وهى كالآتى:



1- جميع المواقع التى تم بناء محطات
الشمس عليها تم اختيارها من أطلس مصر.



2- تم اختيار المواقع التى تضم محطات طاقة متجددة بالتنسيق مع وزارة البيئة.



3- منطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تتميز بقوة السطوع الشمسى طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الصيف.












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