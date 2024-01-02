دار الكتب والوثائق تقيم ورشة ثقافية فى ممشى أهل مصر

(MENAFN
- Youm7) في إطار سعى وزارة الثقافة لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الثقافية، تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، ورشة ثقافية وفنية ينظمها مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للدار وذلك ضمن فعاليات معرض دار الكتب بممشى أهل مصر أمام أركاديا مول، الذي افتتح في شهر ديسمبر الماضي ويواصل فعالياته حتى السابع من يناير الجاري.
تقام الورشة في تمام الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء وتشمل أنشطة فنية من رسم وتلوين وغناء، كما تقام مسابقة ثقافية للأطفال.
وافتتح مركز توثيق وبحوث أدب الطفل فى يونيو 1988 بالتعاون بين وزارة الثقافة وجمعية الرعاية المتكاملة وبمساهمة من هيئة فولبرايت. ويعتبر هذا المركز الأول من نوعه فى الشرق الأوسط.
يهدف المركز إلى تقديم كافة الأنشطة المكتبية؛ مما يساعد على غرس عادة القراءة وحب المعرفة لدى الأطفال. ومن أهداف المركز:
جمع وتوثيق كل المواد المتعلقة بالأطفال فى مصر، تقديم الخدمات البحثية وخدمات المعلومات لمختلف فئات المستفيدين وإجراء سلسلة من البحوث والدراسات الميدانية والنظرية الخاصة بأدب الأطفال. كما يسعى المركز إلى إقامة علاقات مع المؤسسات الأخرى التى تخدم الأطفال وتنسيق العمل معهم.
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