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دار الكتب والوثائق تقيم ورشة ثقافية فى ممشى أهل مصر

1/2/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار سعى وزارة الثقافة لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الثقافية، تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، ورشة ثقافية وفنية ينظمها مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للدار وذلك ضمن فعاليات معرض دار الكتب بممشى أهل مصر أمام أركاديا مول، الذي افتتح في شهر ديسمبر الماضي ويواصل فعالياته حتى السابع من يناير الجاري.



تقام الورشة في تمام الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء وتشمل أنشطة فنية من رسم وتلوين وغناء، كما تقام مسابقة ثقافية للأطفال.



وافتتح مركز توثيق وبحوث أدب الطفل فى يونيو 1988 بالتعاون بين وزارة الثقافة وجمعية الرعاية المتكاملة وبمساهمة من هيئة فولبرايت. ويعتبر هذا المركز الأول من نوعه فى الشرق الأوسط.




يهدف المركز إلى تقديم كافة الأنشطة المكتبية؛ مما يساعد على غرس عادة القراءة وحب المعرفة لدى الأطفال. ومن أهداف المركز:
جمع وتوثيق كل المواد المتعلقة بالأطفال فى مصر، تقديم الخدمات البحثية وخدمات المعلومات لمختلف فئات المستفيدين وإجراء سلسلة من البحوث والدراسات الميدانية والنظرية الخاصة بأدب الأطفال. كما يسعى المركز إلى إقامة علاقات مع المؤسسات الأخرى التى تخدم الأطفال وتنسيق العمل معهم.












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