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يصدر قريبًا.. كتاب التحفة الزكية في سياحتى مصر والأزبكية

1/2/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Youm7) يصدر قريبا عن دار العين للنسر كتاب «التُّحْفةُ الزَّكيَّةُ في سياحتَيْ مصر والأزبَكيَّة » وهو مصدر مهم أرَّخ للناس والقاهرة أواخرَ القرن التاسعَ عشرَ ومطلع القرن العشرين وقد كتبه أحمد عاشور بن سليمان الخضري الأزهري، عام 1313هـ/ 1895م ويكشف الكتابُ عن الجوانب الاجتماعيَّة للأزبكيَّة والقاهرة في تلك الحقبة، والكتاب يصدر بتحقيق ودراسة من الدكتور عمرو عبد العزيز منير.

الكتاب بمثابة إنتاج «شعبي» رصين يرصدُ كل ما ظهر علىٰ سطح المجتمع المصري من تناقضات، يمكن أن نَعتبرها صراعًا بين الحداثة وتَبِعاتِها المختلفة والأصولَّية، ممثَّلةً في الثقافة الأزهريَّة، التي ينطلقُ من خلالها أحمد عاشور الأزهري، ورؤيته لمصر التي كما يبدو مما كتبه تستحقُّ زمانًا أفضل مما كانت عليه في عصره.

وتنبع أهميةُ هذا المصدر من كونه عدسةً رصدت الأزبَكيَّة «الناسَ والمكانَ»، بأبعاد مختلفة ليكونَ صورةً حيَّةً وديناميكيَّةً صوَّرها أحدُ الأدباء الساخرين المعاصرين؛ بحثًا منه عن المجتمع الأمثَل والزمان الخـالي من اللامألوف، واللاإنسانيّ.







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