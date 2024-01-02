يصدر قريبًا.. كتاب التحفة الزكية في سياحتى مصر والأزبكية

(MENAFN
- Youm7) يصدر قريبا عن دار العين للنسر كتاب «التُّحْفةُ الزَّكيَّةُ في سياحتَيْ مصر والأزبَكيَّة » وهو مصدر مهم أرَّخ للناس والقاهرة أواخرَ القرن التاسعَ عشرَ ومطلع القرن العشرين وقد كتبه أحمد عاشور بن سليمان الخضري الأزهري، عام 1313هـ/ 1895م ويكشف الكتابُ عن الجوانب الاجتماعيَّة للأزبكيَّة والقاهرة في تلك الحقبة، والكتاب يصدر بتحقيق ودراسة من الدكتور عمرو عبد العزيز منير.
الكتاب بمثابة إنتاج «شعبي» رصين يرصدُ كل ما ظهر علىٰ سطح المجتمع المصري من تناقضات، يمكن أن نَعتبرها صراعًا بين الحداثة وتَبِعاتِها المختلفة والأصولَّية، ممثَّلةً في الثقافة الأزهريَّة، التي ينطلقُ من خلالها أحمد عاشور الأزهري، ورؤيته لمصر التي كما يبدو مما كتبه تستحقُّ زمانًا أفضل مما كانت عليه في عصره.
وتنبع أهميةُ هذا المصدر من كونه عدسةً رصدت الأزبَكيَّة «الناسَ والمكانَ»، بأبعاد مختلفة ليكونَ صورةً حيَّةً وديناميكيَّةً صوَّرها أحدُ الأدباء الساخرين المعاصرين؛ بحثًا منه عن المجتمع الأمثَل والزمان الخـالي من اللامألوف، واللاإنسانيّ.
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