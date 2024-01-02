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العائلة المقدسة معرض فني لقصور الثقافة بالأوبرا بمشاركة 31 فنانا

1/2/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Youm7) تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعرض الفني "العائلة المقدسة 2024"، غدا في السابعة مساء، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات البرنامج الفني المعد بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، برعاية وزارة الثقافة.



ينظم المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 31 فنانا تشكيليا من المؤثرين فى الحركة الفنية والمهتمين بالفن القبطي في مصر، يتم تكريمهم عقب الافتتاح.



ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية توثق رحلة العائلة المقدسة من بيت لحم بفلسطين، وحتى وصولها إلى مصر، وما حملته إلى العالم من رسالة سلام ومحبة وأمان.



وتتنوع الأعمال ما بين البورتريهات التي تعتمد على تقنية الظل والضوء باستخدام الأقلام الرصاص، واللوحات والاسكتشات الفنية المرسومة بألوان الأكريليك، والزيتية، والأخرى المصممة باستخدام النسيج وقشور الخشب، وغيرها من الخامات والأساليب الفنية التي يشتهر بها الفن القبطي.



ومن المقرر أن يستمر المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، حتى التاسع من يناير الحالي، لإتاحة الفرصة للجمهور من محبي وهواة الفن التشكيلي لمزيد من التفاعل وتبادل الرؤى والأفكار حول تلك التجربة الثرية التي توثق مسار العائلة من خلال الفن القبطي العريق المعروف بتنوع سماته وخصائصه، وتعكس الهوية المصرية والإنسانية.



والمعروف أن منظمة "اليونسكو" أدرجت الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة إلى مصر على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي عام 2022، لتوثيق مسارها وأهم محطاتها، نظرا لما تحظى به من أهمية كبرى من الناحية الدينية والأثرية والتاريخية.












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