في معرض القاهرة للكتاب.. رواية الباب المرصود حكايات من الأساطير

MENAFN - Youm7) صدر حديثا رواية بعنوان "الباب المرصود" للكتاب سامح مبروك، والمقرر عرضها في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، التي تنطلق يوم 24 يناير الحالي، في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

غلاف الرواية





وفى مقدمة الراوية جاء : "اثْنَتَا عَشْرَةَ ساعة في اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غرفة خلف باب مرصود في بيت ملعون، تدور تلك المغامرة المرعبة والفريدة والتي يواجه فيها بطلا الرواية شهاب وسيف أسوأ كوابيسهما، عندما يقذف بهم حب المغامرة والغموض ليقفا في مواجهة أحد البيوت المسكونة، والذي نُسجت من حوله الكثير من الأساطير والذي يقع إحدى قرى محافظة الشرقية، فتدور عدة أحداث مربكة وغير متوقعة على مدار اثْنَتَيْ عَشْرَةَ ساعة في اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غرفة متتالية".

ويصف الكاتب تلك التجربة في بضعة سطور من كتابه على لسان أحد أبطال الرواية فيقول: المجهول .. عدو الإنسان الأول والأكبر، والذي طالما خافه مرة، وعظمه أخرى، وقدسه مرة، واستحقره أخرى، وأنكره مرات، ولكن في كل مرة يقتطع هذا المجهول من الإنسان جهده، أو علمه، أو عمله، أو ماله، أو عُمره، أو حتى روحه، ليظل الإنسان في صراعه اللانهائي مع المجهول.

يذكر أن رواية الباب المرصود تعد العمال الثالث الطويل للكاتب سامح مبروك بعد رواية زراد وستار التي كانت تدوين أدبي لحياة الحكيم زاردشت، والتي نشرت في العام 2020، ورواية كاتاتونيا – أعراض انسحاب والتي كانت تتناول في إطار كوميدي وخيالي انهيار عصر التكنولوجيا، نشرت رواية كاتاتونيا في العام 2021، وصدر له أيضًا مجموعة قصصية تحت عنوان ترندات وتوباكو في العام 2022، ويعود من جديد في العام الحالي.