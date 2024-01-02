Wednesday, 03 January 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصور الثقافة تواصل فعالياتها بمبادرة حياة كريمة بالدقهلية

1/2/2024 11:28:55 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل الهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية بقرية الديرس، التابعة لمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، ضمن برنامج وزارة الثقافة للقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بمبادرة "حياة كريمة".
بدأت فعاليات اليوم الثاني بمحاضرة بعنوان "دور الجيش المصري في مواجهة التحديات"، تحدث خلالها المحاضر الزاهد عبد العزيز الديب، عن قوة ومكانة الجيش المصري موضحا للطلاب دور القوات المسلحة في حماية الشعب والوطن في الداخل والخارج، خاصة في فترات الحروب والثورات.
واختتم حديثه مؤكدا ضرورة تنشئة الأجيال على احترام القوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة العريقة التي تعد نواة للتنمية الشاملة على مر التاريخ.
وقدمت فرقة علي مبارك للسيرة والموال، عرضا فنيا تغنت خلاله بباقة متميزة من أغاني السيرة منها "مصر يا وادي الأحلام، أهل بلدنا يا حبايبنا، يا صباح الخير، سير في طريقك، باسم الإله المقتدر، بشاير بشاير، ونور المدينة".
قدمت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، ومن المقرر أن تختتم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، في سياق خطط العدالة الثقافية.








MENAFN02012024000132011024ID1107678919

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث