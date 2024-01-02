قصور الثقافة تواصل فعالياتها بمبادرة حياة كريمة بالدقهلية

(MENAFN
- Youm7) تواصل الهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية بقرية الديرس، التابعة لمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، ضمن برنامج وزارة الثقافة للقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بمبادرة "حياة كريمة".
بدأت فعاليات اليوم الثاني بمحاضرة بعنوان "دور الجيش المصري في مواجهة التحديات"، تحدث خلالها المحاضر الزاهد عبد العزيز الديب، عن قوة ومكانة الجيش المصري موضحا للطلاب دور القوات المسلحة في حماية الشعب والوطن في الداخل والخارج، خاصة في فترات الحروب والثورات.
واختتم حديثه مؤكدا ضرورة تنشئة الأجيال على احترام القوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة العريقة التي تعد نواة للتنمية الشاملة على مر التاريخ.
وقدمت فرقة علي مبارك للسيرة والموال، عرضا فنيا تغنت خلاله بباقة متميزة من أغاني السيرة منها "مصر يا وادي الأحلام، أهل بلدنا يا حبايبنا، يا صباح الخير، سير في طريقك، باسم الإله المقتدر، بشاير بشاير، ونور المدينة".
قدمت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، ومن المقرر أن تختتم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، في سياق خطط العدالة الثقافية.
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