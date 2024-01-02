Wednesday, 03 January 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركبة فضائية فى المريخ ترصد عاصفة ترابية ترفع أطنانًا من التراب فى وقت قصير

1/2/2024 11:28:52 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت لقطات جديدة من المريخ أن خزانات الغبار في الكوكب الأحمر يمكنها إرسال سحب ضخمة من المواد فى وقت قصير.



والتقطت Hope mission صورًا للمريخ قبل وبعد عاصفة ترابية تظهر "تغيرات ملحوظة على السطح"، كما كتب المسؤولون فى مهمة الأمل على موقع X إلى جانب التقاط رسم متحرك، وفقا لتقرير سبيس.







Hope mission


ورسمت المركبة الفضائية تغيرات في سمك الغبار السطحي بعد عاصفة ترابية إقليمية في عام 2022، وذلك جزئيًا باستخدام عمليات رصد مطياف الأشعة تحت الحمراء التي يمكن أن تنظر إلى البصمات الحرارية على سطح المريخ، وفقًا لورقة بحثية تستند إلى النتائج المنشورة في مجلة البحوث الجيوفيزيائية.



وتُظهر الرسوم المتحركة تقديرات المطياف للتغيرات في سمك الغبار السطحي في منطقة إيزيديس بلانيتيا مظللة باللون الأحمر ، وهذه المنطقة عبارة عن حوض تصادمي واسع ومن المعروف أنه مملوء بالغبار.



وذكرت الورقة البحثية أن Hope mission قام بفحص عدة مناطق بعد عاصفة ترابية في يناير 2022، بما في ذلك سيرتيس ميجور، وإيزيديس بلانيتيا، وتايرهينا تيرا، وهيسبيريان بلانوم، وإليزيوم بلانيتيا، ويهدف الباحثون إلى وضع "قيود على كمية الغبار التي تم رفعها أو ترسبها في هذه المناطق"، وفقا للورقة البحثية.



وأضاف الباحثون: "على الرغم من أن العاصفة الترابية الإقليمية كانت نشطة في جميع المناطق محل الاهتمام، فقد وجدنا أنه ربما تم إزالة الغبار وترسب بعد ذلك بمستويات متفاوتة الشدة فى المناطق التي تم أخذ العينات منها.



وتشير قياسات المطياف إلى أن بعض المناطق لديها صافي إزالة من الغبار يصل إلى 340 ميكرومتر أو ميكرومتر، وهو ما يمثل تغيرات في درجة حرارة السطح يمكن رؤيتها فى الطيف من المدار، والمناطق الأخرى لديها ترسب صافى يصل إلى 120 ميكرومتر.



وقال الباحثون: "تم دمج الصور ذات الطول الموجي المرئى من جهاز التصوير الإماراتي للاستكشاف، وهو أكثر حساسية للتغيرات في توزيع الغبار السطحي، في تحليلنا لتوفير سياق إضافي، وهكذا كشفت تقديراتهم أن "خزانات الغبار قادرة على نقل كميات هائلة من الغبار خلال فترات زمنية قصيرة.
















MENAFN02012024000132011024ID1107678918

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث