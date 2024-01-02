جوجل Bard تطلق دعوة مفتوحة للمقترحات التى تريد رؤيتها فى عام 2024

MENAFN - Youm7) مع بداية عام 2024، أطلق فريق Google Bard دعوة مفتوحة للحصول على الميزات والتغييرات الجديدة التي ترغب في رؤيتها في عام 2024، وفقاً لموقع 9to5google.





تأتي "قائمة أمنيات Bard لعام 2024" الموجودة على موقع Google Bard الفرعي من مدير منتج في الفريق: "نود أن نعرف ما هي التغييرات والميزات الجديدة في Bard التي ترغبون جميعًا في رؤيتها في عام 2024".





وفي الوقت نفسه، على X/Twitter، قام عضو آخر في الفريق بتجميع أهم "الطلبات الخاصة بـ Bard حتى عام 2024".





1) مزيد من التحكم في الهلوسة: دليل لمعرفة متى يجب استكشاف الاحتمالات وإنشاء معلومات جديدة مقابل تلخيص المعلومات الموجودة بشكل مسؤول.





2) تعدد الوسائط الموسع: ستحب الجوزاء أكثر

3) وصول أسهل: تريدون جميعًا استخدام أحد التطبيقات

4) الوصول إلى القدرات الحدودية: ستحب Bard Advanced

سيتم إصدار Bard Advanced الذي يضم Gemini Urtla "في أوائل العام المقبل"، في حين ستتوفر الطرائق غير النصية "قريبًا".

على الهاتف المحمول، يرغب الأشخاص في استخدام Bard كتطبيق، ومما تم الإعلان عنه بالفعل، فإن حل Google سيكون مجرد مساعد Bard (AWB) على Android وiOS.

في نظام التشغيل المحمول للطرف الأول، تم دمج AWB في تطبيق Google - على الرغم من أنه يجب أن يكون منفصلاً بشكل واضح عن البحث وSGE الخاص به - كجزء من عرض المساعد الحالي، والذي يتمتع ببعض المزايا، وتعني الطبيعة المثبتة مسبقًا لتطبيق Google أنه سيكون متاحًا على كل جهاز يعمل بنظام Android، بينما يسمح التكامل العميق باستدعائه أعلى أي تطبيق/مهمة عن طريق الضغط باستمرار على زر الطاقة أو التمرير على زاوية الشاشة.

ويبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيكون كافيًا للأشخاص الذين قد يتوقعون تطبيقًا أكثر تقليدية مثل bard google

ولكن مع تجربة الهاتف المحمول الأصلية.