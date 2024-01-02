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ميتا تتيح سماعة الرأس Quest 2 VR بسعر أرخص لهذا السبب

1/2/2024 11:28:52 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل شركة ميتا على خفض سعر سماعة الرأس Quest 2 VR بشكل دائم إلى 250 دولارًا بعد إطلاق Quest 3، وفقًا لتحديث منشور فى مدونة Quest Blog الذي رصدته TechCrunch، وتم عرض Quest 2 للبيع بهذا السعر منذ الجمعة السوداء، ولكن سعر التجزئة الجديد قد يوفر عروضًا أفضل لطراز الجيل السابق، وفقا لتقرير engadget.



وكتبت الشركة: "كنا نعلم أنه يمكننا فعل المزيد لجعل الواقع الافتراضي أقل تكلفة وجذب المزيد من الأشخاص إلى المجتمع، ولهذا السبب نقوم بتخفيض الأسعار بشكل دائم على Quest 2 وملحقاته، اعتبارًا من 1 يناير بلغ سعر Quest 2 بسعة 128 جيجابايت الآن 250 دولارًا، في حين يبلغ سعر طراز 256 جيجابايت 300 دولار.



وتقوم ميتا أيضًا بتخفيض أسعار الوحدات المجددة إلى 230 دولارًا و 270 دولارًا على التوالى.



أصبحت Quest 2 واحدة من سماعات الرأس الأكثر شعبية للواقع الافتراضي بفضل سعر الإطلاق المنخفض البالغ 300 دولار، ولكن تلاشت الضجة عندما رفعت Meta السعر إلى 400 دولار في منتصف عام 2022.



وكان جهاز Quest 3 بقيمة 500 دولار خطوة كبيرة إلى الأمام بفضل الشاشات والعدسات المحسنة، والتصميم الأكثر إحكاما، والأداء الأسرع، وكاميرات الواقع المختلط والمزيد.



مع توفر المئات من عناوين الواقع الافتراضى، بما في ذلك Resident Evil 4 ولعبة Roblox الجديدة ولعبة Beat Saber الشهيرة - لا يزال Quest 2 بمثابة دخول رائع إلى عالم الواقع الافتراضي، لقد أصبح الآن أكثر جاذبية بهذا السعر، وقد نشهد انخفاضًا أكبر من خلال المبيعات خلال العام المقبل.












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